Desmantelaron laboratorio de las disidencias de las Farc en Ocaña. / Foto: Policía Denor.

Norte de Santander.

En zona rural de Ocaña, la Policía de Norte de Santander asestó un duro golpe contra el narcotráfico tras desmantelar un laboratorio perteneciente al Estado Mayor del Bloque Magdalena Medio de las disidencias de las Farc, estructura vinculada a Gentil Duarte.

El operativo se llevó a cabo en la vereda Las Liscas, en la provincia de Ocaña, mediante tres diligencias de allanamiento y registro.

En el lugar fueron incautados 147 kilogramos de clorhidrato de cocaína, 36 kilogramos de pasta base, una escopeta con munición y dos teléfonos celulares.

Además, las autoridades hallaron un segundo laboratorio inhabilitado con materiales para el procesamiento del alcaloide.

Según las investigaciones, este complejo ilegal operaba en un inmueble y estaba destinado al procesamiento de cocaína para el financiamiento de acciones criminales en la región del Catatumbo.

Con esta operación, las autoridades destacaron que se debilita de manera significativa la capacidad logística y financiera de este grupo armado que mantiene presencia en Norte de Santander.