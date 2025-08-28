Alerta por malaria en el Catatumbo estaba pronosticada

Catatumbo.

La emergencia sanitaria que hoy golpea a la comunidad indígena Bridikayra en el Catatumbo, y que ya dejó un niño muerto y más de 40 personas afectadas, pudo haberse evitado si las autoridades hubiesen atendido las alertas tempranas.

Así lo denunció Arístides Hernández, presidente del sindicato Asintrasersaludnorte, quien aseguró que desde el mes de abril venían advirtiendo sobre la expansión de enfermedades como la malaria y la fiebre amarilla en esta región de Norte de Santander.

“Nosotros como organización sindical y líderes de la salud hemos venido refiriendo a este tema desde el 16 de abril, pero desafortunadamente el IDS no contó con los insumos ni con los equipos para crear comisiones y desplazarse a las zonas afectadas”, señaló Hernández.

El dirigente también cuestionó la falta de acciones de promoción y prevención frente a enfermedades endémicas como malaria, dengue y leishmaniasis, que circulan en varios municipios del Catatumbo.

Según explicó, la situación se ha visto agravada por las restricciones de movilidad en ambulancias y brigadas médicas debido al orden público en la zona.

“La realidad es que las comunidades indígenas son las que están cargando con las consecuencias de la inacción institucional”, advirtió, al recalcar que hace años Norte de Santander fue ejemplo nacional en el manejo de estas enfermedades, pero hoy el sistema de salud no logra contener la crisis.