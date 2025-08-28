David Luna exhibió cartel con recompensa por Nicolás Maduro: “A esto tenemos que creerle”

Al cierre de la primera jornada del Congreso Nacional de Minería en Cartagena, el precandidato presidencial David Luna, llamó la atención por exhibir un cartel de Nicolás Maduro donde se ofrece recompensa por su captura.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Durante su intervención en el encuentro empresarial, el líder político aseguró que el Gobierno de Estados Unidos está muy cerca de lograr la detención, a un mandatario venezolano que calificó como ilegítimo y protagonista de un fraude electoral.

Lo que estoy proponiendo para las consultas no es distinto a lo que está haciendo la izquierda: Luna

“Yo estoy absolutamente convencido que los americanos no desplazan una flota de buques o un grupo de marines, simplemente para medio asustar. Tienen absolutamente claro, uno, que el Cartel de Los soles sí existe, dos, que han penetrado a Colombia y por eso su interés en la zona binacional, y tres, tienen absolutamente claro que están rompiendo su economía; a esto hay que creerle", declaró Luna.

Para el exsenador, un millón de votos del narcotráfico podrían “poner presidente en Colombia”, sobre todo en si se suman en segunda vuelta.