Cartel oficial del Festival Estéreo Picnic 2026: Luis Alfonso, Sabrina Carpenter y The Killers y más

Music fans pose for picture at the Estereo Picnic festival in Bogotá on March 25, 2023. (Photo by Juan Pablo Pino / AFP) (Photo by JUAN PABLO PINO/AFP via Getty Images)

Music fans pose for picture at the Estereo Picnic festival in Bogotá on March 25, 2023. (Photo by Juan Pablo Pino / AFP) (Photo by JUAN PABLO PINO/AFP via Getty Images) / JUAN PABLO PINO

Lista completa de los artistas del Festival Estéreo Picnic 2026:

  • TYLER, THE CREATOR
  • THE KILLERS
  • SABRINA CARPENTER
  • SKRILLEX
  • DEFTONES
  • LORDE
  • PESO PLUMA
  • YOUNG MIKO
  • DOECHII
  • TURNSTILE
  • PEGGY GOU
  • INTERPOL
  • KYGO
  • BRUTALISMUS 3000
  • LUIS ALFONSO
  • MOCHAKK
  • IVAN CORNEJO
  • ADDISON RAE
  • KATSEYE
  • BEN BÖHMER
  • THE WHITEST BOY ALIVE
  • LOLA YOUNG
  • DJO
  • AITANA
  • MEN I TRUST
  • ROYEL OTIS
  • XXXXXX
  • BOB MOSES
  • VIAGRA BOYS
  • GUITARRICADELAFUENTE
  • PETER BLUE LASSO
  • BUNT
  • HVOB (LIVE)
  • NICOLÁS Y LOS FUMADORES
  • D4VD
  • JUDELINE
  • 2HOLLIS
  • THE DARE
  • THE WARNING
  • SIX SEX
  • UNIVERSE
  • BADSISTA
  • BALU BRIGADA
  • MACARIO MARTÍNEZ
  • WOST
  • RØZ
  • DJ BABATR
  • MANUEL LIZARAZO
  • ENTRECO
  • MACHAKA
  • ELNIKO
  • ARIAS
  • ZARIGÜEYA
  • MANU
  • ROI TURBO
  • PIRINEOS EN LLAMAS
  • ERROR999
  • ANTOPIKO3
  • DVD
  • INNEXEN (LIVE)
  • BRIELA VENENO
  • ARIA VEGA
  • DANIEL ANDRÉS
  • SILVIA PONCE
  • AGRACIADA

