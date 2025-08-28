Cartel oficial del Festival Estéreo Picnic 2026: Luis Alfonso, Sabrina Carpenter y The Killers y más
Lista completa de los artistas del Festival Estéreo Picnic 2026:
- TYLER, THE CREATOR
- THE KILLERS
- SABRINA CARPENTER
- SKRILLEX
- DEFTONES
- LORDE
- PESO PLUMA
- YOUNG MIKO
- DOECHII
- TURNSTILE
- PEGGY GOU
- INTERPOL
- KYGO
- BRUTALISMUS 3000
- LUIS ALFONSO
- MOCHAKK
- IVAN CORNEJO
- ADDISON RAE
- KATSEYE
- BEN BÖHMER
- THE WHITEST BOY ALIVE
- LOLA YOUNG
- DJO
- AITANA
- MEN I TRUST
- ROYEL OTIS
- XXXXXX
- BOB MOSES
- VIAGRA BOYS
- GUITARRICADELAFUENTE
- PETER BLUE LASSO
- BUNT
- HVOB (LIVE)
- NICOLÁS Y LOS FUMADORES
- D4VD
- JUDELINE
- 2HOLLIS
- THE DARE
- THE WARNING
- SIX SEX
- UNIVERSE
- BADSISTA
- BALU BRIGADA
- MACARIO MARTÍNEZ
- WOST
- RØZ
- DJ BABATR
- MANUEL LIZARAZO
- ENTRECO
- MACHAKA
- ELNIKO
- ARIAS
- ZARIGÜEYA
- MANU
- ROI TURBO
- PIRINEOS EN LLAMAS
- ERROR999
- ANTOPIKO3
- DVD
- INNEXEN (LIVE)
- BRIELA VENENO
- ARIA VEGA
- DANIEL ANDRÉS
- SILVIA PONCE
- AGRACIADA