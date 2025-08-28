Bolívar se consolida entre los mejores del país en manejo de regalías

Bolívar sigue demostrando su liderazgo en el uso eficiente y transparente de los recursos del Sistema General de Regalías. En la más reciente medición del Índice de Gestión de Proyectos de Regalías (IGPR), el departamento se mantuvo como primero en el Caribe y escaló cuatro posiciones en el ámbito nacional, pasando del séptimo al tercer lugar entre las 33 gobernaciones del país.

Con una calificación de 85.3, superior al trimestre pasado (78,8), Bolívar ahora solo es superado por Valle del Cauca y Nariño a nivel nacional, lo que ratifica la solidez de la gestión de la Gobernación y su capacidad para ejecutar proyectos de inversión con eficiencia y transparencia.

El gobernador Yamil Arana Padauí celebró este avance y lo destacó como un reconocimiento al compromiso de su administración con el desarrollo de los municipios y el bienestar de las comunidades.

“Pasar del séptimo al tercer puesto en Colombia confirma que Bolívar avanza con paso firme en el manejo de regalías. Este resultado demuestra que sabemos planificar, ejecutar y rendir cuentas, garantizando que cada peso invertido se traduzca en oportunidades y calidad de vida para nuestra gente”, señaló el mandatario.

La Gobernación de Bolívar ha enfocado su esfuerzo en optimizar la planeación, formulación y seguimiento de los proyectos financiados con regalías, priorizando sectores como agua potable, saneamiento básico, educación, infraestructura vial y desarrollo rural, alineados con el Plan de Desarrollo Departamental “Bolívar Me Enamora 2024–2027”.

Este logro consolida a Bolívar no solo como líder indiscutible en el Caribe, sino también como un referente nacional de buen gobierno y eficiencia administrativa, reafirmando que la correcta gestión de los recursos públicos es clave para cerrar brechas sociales y generar desarrollo sostenible.