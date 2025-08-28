“Bolívar Mayor de Norte a Sur”: la nueva canción promovida por el Gobierno departamental

Con el propósito de honrar el legado y la sabiduría de las personas mayores del departamento, la Gobernación de Bolívar, a través del programa “Bolívar Mayor de Norte a Sur”, anuncia la creación de su canción y video oficial, una producción audiovisual que busca convertirse en un himno de alegría y reconocimiento para esta población tan importante para el Bolívar Mayor.

El proyecto, promovido por el Gobernador, Yamil Arana, y liderado por la primera Gestora Social, Angélica Salas, a través de la Secretaría de la Mujer y Desarrollo Social, convocó a otras grandes figuras de la música ancestral bolivarense, encabezadas por la reconocida maestra Pabla Flórez, Reina del Bullerengue del municipio de María La Baja.

La iniciativa también cuenta con la valiosa participación de Cristina Mendoza, “Juglar de los Montes de María” del municipio de San Juan Nepomuceno, el maestro Liborio Reyes de El Carmen de Bolívar, y el maestro Rafael Castro, voz de los Gaiteros de San Jacinto, quienes han fusionado sus ritmos y saberes para crear una pieza que evoca las raíces y el sentir de la gente de Bolívar.

El Gobernador Yamil Arana destacó la importancia de esta obra como un pilar en la estrategia de atención integral de su gobierno.“Nuestros adultos mayores son la base de nuestra sociedad, los guardianes de nuestra historia y los pilares de nuestras familias. Esta canción es un testimonio de nuestro aprecio y un reconocimiento a su invaluable legado. Más allá de la atención social, queremos dignificarlos a través de la cultura y la música, porque ellos merecen un himno que les celebre y les recuerde cuánto valoramos su vida”, expresó.

La canción, con su letra inspiradora y ritmos alegres como el bullerengue y la cumbia, ha sido diseñada para resonar con las experiencias y la vitalidad de los adultos mayores, invitándolos a bailar, cantar y sentirse representados.

La primera Gestora Social, Angélica Salas, enfatizó el poder de la música como herramienta de conexión y bienestar. “Esta canción es un abrazo musical para cada persona mayor de Bolívar. Es una melodía que cuenta sus historias y celebra su alegría de vivir. Lo más importante es que forma parte de una campaña de buen trato a las personas mayores con la que promovemos el respeto, valoración y la inclusión de esta población tan representativa e importante”, expresó.

Creemos firmemente que este himno se convertirá en un símbolo de esperanza y un recordatorio de que en nuestro gobierno, las personas mayores son el centro de nuestra gestión social y una prioridad en cada una de nuestras acciones y que es necesario que las familias y la sociedad les den su lugar”, agrega Salas.

Con la colaboración de estos grandes maestros, la Gobernación de Bolívar espera que la canción no solo se convierta en la banda sonora del programa, sino que también sirva como una fuente de orgullo y alegría para toda la comunidad de adultos mayores del departamento, de Norte a Sur.

¿Dónde verlo?

La canción Bolívar Mayor de Norte a Sur está disponible en las plataformas de Spotify e Instagram. Y el video en https://youtu.be/xHhriSJ9t1E y en todas las plataformas digitales de la Gobernación de Bolívar.

Sobre la producción

El Gobernador invitó a la maestra Pabla Flórez para convocar a sus colegas más representativos y así llevar la bandera del Bolívar Mayor de Norte a Sur, elevando con su gloriosa voz y su talento, la batuta de su himno. Con ello se propuso darle a nuestras personas mayores un regalo especial, algo que todos recuerden, que todos amen y que todos hagan suyo con su voz.