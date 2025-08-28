¡Atención! Cortes de agua HOY 28 de agosto en barrios de Floridablanca

Bucaramanga

Por 10 horas residentes de barrios del municipio de Floridablanca no tendrán servicio de agua, porque según lo anunció el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga de 8:00 a.m a 6:00 p.m se realizará el mantenimiento preventivo del Tanque de Almacenamiento Zapamanga.

Barrios que no tendrán el suministro de agua potable:

Distritro Zapamanga:

Santa Ana

Altos de Villabel

Las Villas

Zapamanga

Escoflor

La Castellana

Nuevo Villabel

Villa Luz

Villa Helena

Villareal Sur

Los Alpes

Villabel

Santa Helena

🚧#DeServicio Por mantenimiento preventivo del Tanque de Almacenamiento Zapamanga, se suspenderá el suministro de agua potable en:

🏡Nor -oriente de Floridablanca.

⏰08:00 a.m. hasta las 06:00 p.m.

🗓️Jueves 28 de agosto, 2025.

Detalles: https://t.co/ibaEU2JUO3 pic.twitter.com/yppxBySLvQ — Acueducto Metropolitano de Bucaramanga (@acueductobga) August 26, 2025

El acueducto mencionó que espera reconectar el servicio en la hora estipulada para evitar que los residentes del municipio de Floridablanca estén por más horas sin el suministro de agua potable.