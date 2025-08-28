Bucaramanga

¡Atención! Cortes de agua HOY 28 de agosto en barrios de Floridablanca

Desde las 8:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga realizará mantenimiento de un tanque ubicado en el municipio.

Paula Maldonado

Bucaramanga

Por 10 horas residentes de barrios del municipio de Floridablanca no tendrán servicio de agua, porque según lo anunció el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga de 8:00 a.m a 6:00 p.m se realizará el mantenimiento preventivo del Tanque de Almacenamiento Zapamanga.

Barrios que no tendrán el suministro de agua potable:

Distritro Zapamanga:

  • Santa Ana
  • Altos de Villabel
  • Las Villas
  • Zapamanga
  • Escoflor
  • La Castellana
  • Nuevo Villabel
  • Villa Luz
  • Villa Helena
  • Villareal Sur
  • Los Alpes
  • Villabel
  • Santa Helena

El acueducto mencionó que espera reconectar el servicio en la hora estipulada para evitar que los residentes del municipio de Floridablanca estén por más horas sin el suministro de agua potable.

