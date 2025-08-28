¡Atención! Cortes de agua HOY 28 de agosto en barrios de Floridablanca
Desde las 8:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga realizará mantenimiento de un tanque ubicado en el municipio.
Bucaramanga
Por 10 horas residentes de barrios del municipio de Floridablanca no tendrán servicio de agua, porque según lo anunció el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga de 8:00 a.m a 6:00 p.m se realizará el mantenimiento preventivo del Tanque de Almacenamiento Zapamanga.
Barrios que no tendrán el suministro de agua potable:
Distritro Zapamanga:
- Santa Ana
- Altos de Villabel
- Las Villas
- Zapamanga
- Escoflor
- La Castellana
- Nuevo Villabel
- Villa Luz
- Villa Helena
- Villareal Sur
- Los Alpes
- Villabel
- Santa Helena
El acueducto mencionó que espera reconectar el servicio en la hora estipulada para evitar que los residentes del municipio de Floridablanca estén por más horas sin el suministro de agua potable.