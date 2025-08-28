Así fue la celebración de los 45 años de la Universidad de Ibagué

Acto de celebración de los 45 años de la Universidad de ibagué

Ibagué

El auditorio Mutis fue el escenario escogido para desarrollar los actos de celebración de los 45 años de la Universidad de Ibagué, el cual contó con la asistencia de las principales autoridades del departamento y tuvo como eje transversal el reconocimiento a la vida y trayectoria del investigador Eduardo Aldana Valdés quien falleció este año y dejó un amplio legado en materia de investigación y aporte a la educación del país.

La rectora de la Universidad de Ibagué, Natalia Ruiz, expresó su agradecimiento a las personas que a lo largo de estos años han contribuido al crecimiento y consolidación de este proyecto educativo. Recalcó que a pesar de ser una universidad joven posee una trayectoria sólida y colmada de logros.

Ruiz detalló algunos de esos logros como el acompañamiento a los damnificados de Armero, la creación del programa Paz y Región que brinda apoyo a las entidades y organizaciones en los territorios, un trabajo mancomunado con más de 800 aliados, la sostenibilidad ambiental y la bioeconomía.

Natalia Ruiz, rectora de la Universidad de Ibagué Ampliar

Hoy la Universidad de Ibagué cuenta con 17 programas de pregrado y 22 postgrado donde se incluyen diez maestrías y el doctorado en Bioeconomía. A la fecha se cuenta con 27 mil graduados y 4300 estudiantes en la actualidad que son atendidos por 285 profesores y 310 administrativos.

Hay que destacar que esta institución educativa cuenta con acreditación institucional de alta calidad obtenida en el año 2019 y reacreditación en el año 2024.

Asimismo, Natalia Ruiz destacó que se están dando los pasos orientados hacia el proyecto de la Universidad Necesaria.

Esto dijo la gobernadora del Tolima sobre la Universidad de Ibagué

La gobernadora del Tolima Adriana Matiz durante el acto de celebración de los 45 años de la Universidad de Ibagué Ampliar

La gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, expresó su profundo reconocimiento a esta institución que, desde sus inicios, ha sido mucho más que un espacio educativo: es el reflejo del anhelo de una tierra entera por transformarse a través del conocimiento.

“Celebrar estos 45 años es rendir homenaje a ese sueño valiente de hombres y mujeres que creyeron que la educación sería la llave para abrir las puertas del desarrollo y la esperanza en nuestra región”, afirmó Matiz.

Asimismo, en su discurso, la gobernadora destacó que la universidad debe ser un espacio no solo de aprendizaje, sino de construcción democrática.

“Debe ser hoy más que nunca un lugar de encuentro y de disenso. Pero no del disenso que divide o esparce odio, sino del que construye, del que permite ver el mundo desde otra mirada y no temer a pensar distinto. No por pensar diferente somos enemigos”, subrayó.

La gobernadora también hizo un llamado urgente a fortalecer la argumentación como herramienta fundamental de la vida académica y ciudadana.

“Necesitamos que nuestras universidades sean semilleros de la argumentación. Espacios donde se aprenda a defender las ideas con datos, con hechos y con evidencias sólidas. En un país herido por odios y por rabias, no necesitamos más gritos, necesitamos más argumentos”, sostuvo.

Por último, la mandataria hizo un llamado a la juventud: “No permitan que nadie les quite el derecho y el privilegio de aprender. Sean rebeldes con causa, cuestionen, investiguen y sueñen en grande, porque en cada uno de ustedes está el futuro del Tolima y de Colombia”.