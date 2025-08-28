Arranca con pie derecho la Segunda Copa Distrital del Adulto Mayor: serán 3 días lleno de sonrisas y fraternidad

La Alcaldía de Cartagena de Indias, a través de la Oficina de Gestión Social y la Secretaría de Desarrollo Social, dio apertura a la segunda edición de la Copa Distrital de Mayores Activos, un magno encuentro que reúne a 200 adultos mayores de los distintos Centros de Vida y Grupos Organizados del Distrito, con el propósito de promover su bienestar, integración y participación en actividades recreativas y culturales.

“Estamos felices. El paseo del barco estuvo espectacular, es primera vez que me monto en un barco y es primera vez que un alcalde hace esto por nuestros adultos mayores. Le doy las gracias al doctor Dumek. Me lo gocé. La cena estuvo a la altura de lo que nos merecemos”, expresó Yomaira González, beneficiaria del Centro de Vida de Ricaurte y participante de la Copa Distrital, durante la cena inaugural.

La programación de esta segunda edición estará cargada de actividades y momentos especiales para las personas mayores del Distrito. La Copa Distrital Mayores Activos se desarrolla entre el 27 al 29 de agosto.

Durante el primer día, las 200 personas mayores serán acogidas en el reconocido Hotel Corales de Indias, posteriormente disfrutarán de un maravilloso paseo en el Barco Phantom y el gran cierre de la noche será con una cena de bienvenida en la Plaza de la Aduana.

El segundo día de actividades, realizado con el apoyo del IDER, incluye competencias que ponen a prueba su físico y habilidades mentales, tales como el baile, ludo, dominó, cucunubá y la ranita, finalizando con una reunión musical al ritmo de la salsa clásica.

El tercer día, proyectado para el viernes, la Segunda edición de la Copa Distrital cerrará con un encuentro recreativo en la Playa 5 de Bocagrande.

“Estamos felices de celebrar la segunda edición de la Copa Distrital Mayores Activos, un encuentro que demuestra que la alegría y la energía no tienen edad. Nuestros adultos mayores son la memoria viva de Cartagena y merecen ser reconocidos con amor, respeto y dignidad, por eso, en estos tres días queremos celebrarlos, exaltando y premiando su legado”. Afirmó Liliana Majana, gestora social de Cartagena”, señaló Liliana Majana, gestora social del Distrito.

Las actividades en honor para nuestras personas mayores del Distrito continuarán durante septiembre, mes en el que se tienen previstos más espacios de bienestar, salud, recreación y cultura para ellos.

*Un 2025 lleno de importantes acciones para las personas mayores del Distrito*

La Segunda Copa Distrital: Mayores Activos hace parte de las distintas acciones que ha adelantado la Secretaría de Desarrollo Social para las personas mayores a lo largo del 2025.

En el último mes hicimos entrega de una robusta dotación de apoyos técnicos que incluyó: sillas de ruedas, bastones y caminadores, esto con el fin de generarles bienestar y mejorar sus condiciones de movilidad.

Además, Centros de Vida como el de Chiquinquirá, El Pozón, Bayunca, Isla Fuerte, Olaya sector El Tancón, Bellavista y La Candelaria cuentan con mejores condiciones para su funcionamiento, gracias a las obras de restauración a las que fueron sometidos.

Por último, pero no menos importante, los 30 Centros de Vida del Distrito recibieron una renovada dotación de menaje que fortalece la atención y el bienestar en estos espacios comunitarios.

Durante el 2025, la Secretaría de Desarrollo Social le ha apostado a cumplir puntualmente con la alimentación de más de 9 mil personas mayores del Distrito, beneficiadas de los Centros de Vida y los Grupos Organizados.