Ante aumento de delitos, la ley necesita una actualización que reduzca la edad penal: Piedad Correal
En Caracol Radio estuvo la representante Piedad Correal explicando su propuesta de generar una modificación en las penas aplicadas a los menores.
Ante aumento de delitos, la ley necesita una actualización que reduzca la edad penal: Piedad Correal
07:14
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Piedad Correal, Representante a la Cámara del Quindío. Foto Comunicaciones congresista
Noticia en desarrollo...