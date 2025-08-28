Alarma en Cerrito, Santander, por paquete sospechoso en un establecimiento comercial

Bucaramanga

En el municipio de Cerrito, Santander, se vivieron momentos de tensión en las últimas horas tras el hallazgo de un paquete sospechoso que generó la activación inmediata de los protocolos de seguridad.

De acuerdo con la información entregada por la Policía Nacional, el objeto fue ubicado en el baño de un establecimiento comercial del barrio Belén. El paquete, envuelto en cartón y cinta negra, contenía pilas AA, cables y una placa de circuito, lo que levantó la sospecha de tratarse de un artefacto explosivo improvisado.

El Teniente Coronel, Wilson Javier Forero Casas, Comandante Distrito de Policía Málaga, agregó: “Hasta el lugar llegaron unidades de guías caninos, realizaron la inspección inicial, decartando la existencia de material explosivo en el lugar. Posteriormente, el grupo antiexplosivos, ejecutó la destrucción controlada del paquete, cumpliendo con los protocolos de seguridad".

Sin embargo, la Alcaldía en un comunicado oficial, aclaró que el objeto no correspondía a un explosivo y aseguró que se trataba de una batería simple que no representaba ningún riesgo para la comunidad.

Lea también: Alerta en colectivos femeninos por casos de feminicidio durante el 2025 en Santander

La Policía, por su parte, insistió en que la intervención fue necesaria debido a la apariencia sospechosa del paquete y reiteró su compromiso de actuar de manera oportuna y segura para proteger a los ciudadanos, la situación se encuentra bajo control y no hubo afectaciones para la población.

Finalmente, tanto la Policía como el alcalde de Cerrito, Luis Rivera, hicieron un llamado a la ciudadanía a mantener la calma, a no difundir información falsa y a reportar de inmediato cualquier situación a la línea de emergencias 123.