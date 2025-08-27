Valentina Gómez: la candidata colombiana que quema un Corán en su campaña al Congreso en Texas

Polémica en Estados Unidos, una candidata republicana al Congreso por Texas desató indignación tras publicar un video de campaña en el que aparece quemando un Corán con un lanzallamas, mientras promete “acabar con el islam” en el estado.

Se trata de Valentina Gómez, una inmigrante colombiana de 26 años que se autodefine como candidata MAGA y asegura que “América es una nación cristiana”. En su mensaje, advirtió a sus seguidores que, de no frenar la expansión del islam, “sus hijas serán violadas y sus hijos decapitados”.

“Sus hijas serán violadas y sus hijos decapitados si no paramos esto de una vez por todas, America es una nación cristiana así que esos terroristas musulmanete deberán irse a cualquiera de las 57 naciones musulmanas. Solo hay un Dios y es el Dios de Israel, dice Gómez en el video de campaña.

Pese a invocar constantemente a Donald Trump, hasta el momento el presidente no le ha dado su respaldo. Según la Comisión Federal Electoral, Gómez apenas ha recaudado poco más de $7.000 dólares para su campaña hacia las elecciones de medio término, en las que se renovará la totalidad de la Cámara de Representantes.

No es la primera vez que recurre a mensajes de alto voltaje. Gómez ha propuesto ejecuciones públicas de indocumentados y en otro video simuló una de ellas, aseguró que esta propuesta es para migrantes que violen o asesinen a estadounidenses.

También ha promovido la quema de libros LGBTQ+, a los que acusa de “adoctrinar y sexualizar a los niños”.

La candidata, nacida en Medellín y radicada en Estados Unidos desde los 10 años, trabajó como agente de bienes raíces antes de lanzarse a la política. En 2024 ya había intentado, sin éxito, una primaria republicana en Missouri. Ahora busca posicionarse como una figura emergente de la extrema derecha en Texas, con un estilo incendiario que no teme la controversia.