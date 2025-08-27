UNESCO y Fundación Santillana sellan una alianza histórica para transformar la educación en América

Luciano Días Monteiro, presidente ejecutivo de Fundación Santillana y Esther Kuisch Laroche, directora de la Oficina Regional de la UNESCO en Santiago de Chile durante la Firma del Convenio Fundación Santillana y la UNESCO, en Hackeando la Ciudad, SUMUN 2025. | Foto: SUMUN 2025 - Unesco, Santiago de Chile UNESCO

Durante el evento, el presidente ejecutivo de Fundación Santillana, Luciano Días Monteiro, destacó la importancia de retomar una colaboración que ya había generado frutos en décadas anteriores. Según señaló, el acuerdo permitirá desarrollar proyectos conjuntos de publicaciones, formación docente, innovación en políticas públicas y generación de espacios de debate. “Esta alianza reafirma un compromiso compartido: lograr una educación equitativa y de calidad para todos en América Latina”, afirmó.

Días Monteiro también subrayó que el trabajo conjunto cobra relevancia en un continente con grandes brechas educativas, pero con enorme riqueza cultural y capacidad de innovación. Para él, los proyectos que se desprendan de este convenio deben apuntar a reducir las desigualdades y fortalecer el pensamiento crítico en un escenario donde la tecnología y la inteligencia artificial juegan un rol central.

Educación, tecnología y brechas pendientes

La UNESCO determinó en 2020 que las principales brechas educativas están ligadas a factores de exclusión como género, edad, ubicación (pobreza y desplazamiento), discapacidad, etnia, idioma y condición de migrante o refugio. | Foto: Pexels Ampliar

Por su parte, la directora de la Oficina Regional de la UNESCO en Santiago, Esther Kuisch Laroche, remarcó que el acuerdo no es solo simbólico, sino una herramienta clave para enfrentar retos urgentes de la región. Entre ellos, mencionó la falta de competencias digitales de muchos docentes, la desigualdad en el acceso a la tecnología y los preocupantes niveles de comprensión lectora de niños y niñas en América Latina.

“Estamos en medio de una revolución tecnológica que está transformando nuestras vidas en tiempo real, pero todavía hay millones de estudiantes que no pueden acceder a la tecnología o que, aun sabiendo leer, no comprenden lo que leen. Sin comprensión, la lectura pierde su poder de transformación”, advirtió.

La alianza, explicó, permitirá no solo producir investigaciones y publicaciones conjuntas, sino también impulsar campañas de alfabetización, fortalecer las capacidades docentes y vincular la investigación con las políticas públicas en los países de la región.

Más que una firma, un compromiso

Ambas instituciones coincidieron en que el convenio trasciende lo administrativo. Para la UNESCO, se trata de ampliar el alcance de sus acciones y multiplicar su impacto en la región; para la Fundación Santillana, representa la oportunidad de reafirmar su misión de contribuir a una educación inclusiva y transformadora.

El acuerdo, que contempla acciones inmediatas en el ámbito de la inteligencia artificial aplicada a la educación, la formación docente y la promoción de la lectura, busca consolidarse como un modelo de cooperación internacional en favor del desarrollo humano y el derecho universal a la educación.