Un error acabó con la ilusión de Real Cartagena de avanzar en la Copa BetPlay 2025

Ante su gente, Real Cartagena superó 2-1 a Millonarios por la vuelta de la primera fase de la Copa BetPlay 2025, sin embargo no pudo superar la eliminatoria al haber caído 3-4 en el global. La ida había quedado 3-1 a favor de Millos en Bogotá.

En el juego se le hizo un homenaje a Eugenio Baena Calvo de Caracol Radio. Cecilia Baena recibió el honor a su padre.

Roberto ‘El Boby’ Camargo fue nuevamente el técnico, en su tercer juego consecutivo, tras dos triunfos al hilo y realizó tres cambios con respecto al equipo que en el último partido goleó 4-0 a Leones FC.

El local, vio salir por lesión a Fredy Montero al epílogo de la parte inicial. Así se fueron al descanso y, con la marcha del 10, Camargo se vio obligado a realizar la primera sustitución para el arranque del segundo tiempo. Era predecible. Miguel Murillo saltó al césped.

Al minuto 55, en una jugada de contragolpe, Wilfrido De la Rosa fue derribado en el área y el árbitro decretó penal. Miguel Murillo se hizo cargo y puso el 1-0.

Al 63 la ilusión aumentó con la expulsión de Santiago Giordana de Millonarios tras una temeraria entrada sobre Camilo Nieva.

Al minuto 76, Álvaro Meléndez levantó un centro de tiro de esquina de forma impecable, Gonzalo Pedroza se levantó y de cabeza puso el 2-0 para igualar la serie 3-3.

Pero al 89 cayó un baldado de agua fría. Luis Marimón fue derribado en el área por Pedroza y fue penal, pero una invasión en el área de su compañero Brayan Cuero hizo que se repitiera otra vez y el disparo de Danovis Banguero terminó de igual forma adentro para el 2-1. La serie se puso 4-3 a favor de Millos. En cuartos de final, se medirá a Envigado.

El próximo juego de Real será contra Huila, en Neiva, el 1 de septiembre, por el Torneo de la Primera B. El argentino Néstor Craviotto asume con propiedad el equipo heroico a partir de este miércoles.