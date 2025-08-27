Siguen los cambios en el gabinete de la alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda

Ibagué

Caracol Radio conoció que la alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, sigue rearmando su equipo de trabajo luego del distanciamiento político con el ingeniero, Andrés Hurtado.

Tras aceptar de la carta de renuncia protocolaria de Iván Alfredo Quesada quien se desempeñaba como secretario de General de la Alcaldía, designó a un hombre de su entera confianza en esta dependencia.

A este cargo llega Kevin Castañeda, conocido por su paso como gerente de proyectos del municipio y asesor de despacho. Castañeda es politólogo egresado de la Universidad del Tolima.

El nuevo secretario General la Alcaldía tendrá como compromiso de fortalecer y articular los procesos con las demás dependencias de la Administración Municipal, además de aportar a la construcción de una gestión eficiente y cercana a la ciudadanía.

”Luego de asumir una coordinación técnica en la Gerencia de Proyectos Estratégicos. Ahora llegamos a asumir una coordinación es de corte más político, la idea es articular toda acción de gobierno en torno a nuestras metas del plan de desarrollo y por supuesto tener una relación armoniosa con el Concejo municipal, siempre en el marco del respeto y la tolerancia, tal y como nos ha caracterizado, por supuesto también tener las puertas abiertas para toda la ciudadanía sin ningún tipo de distinción”, indicó Castañeda.

El nuevo titular de esta dependencia actualmente adelanta estudios de especialización en Políticas Públicas y Desarrollo Regional, lo que lo convierte en un profesional con visión para enfrentar los retos de la ciudad.