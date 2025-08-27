Noticiero mediodía Cartagena

Cartagena

Sicarios acabaron con la vida de un hombre en el sur de Cartagena

Los hechos ocurrieron en El Pozón y no se conoce la identidad de la víctima

Sicarios acabaron con la vida de un hombre en el sur de Cartagena

Sicarios acabaron con la vida de un hombre en el sur de Cartagena

Un homicidio por arma de fuego se presentó en el barrio El Pozón, sobre la transversal 54.

Hasta el momento la víctima fatal no ha sido idntificada, quien presenta varias heridas por arma de fuego, falleciendo en el lugar de los hechos.

Según testigos, el occiso se encontraba en vía pública, cuando se acerca un sujeto y le realiza varios disparos huyendo del lugar de los hechos.

La inspección técnica a cadáver fue realizada por el CTI de la Fiscalía General de la Nación.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad