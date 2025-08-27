Sicarios acabaron con la vida de un hombre en el sur de Cartagena

Un homicidio por arma de fuego se presentó en el barrio El Pozón, sobre la transversal 54.

Hasta el momento la víctima fatal no ha sido idntificada, quien presenta varias heridas por arma de fuego, falleciendo en el lugar de los hechos.

Según testigos, el occiso se encontraba en vía pública, cuando se acerca un sujeto y le realiza varios disparos huyendo del lugar de los hechos.

La inspección técnica a cadáver fue realizada por el CTI de la Fiscalía General de la Nación.