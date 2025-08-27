Noticiero mediodía Cartagena

Cartagena

Sicariato en el barrio Los Caracoles de Cartagena

Hasta el momento no se han confirmado antecedentes judiciales de la víctima

En el sector se presentó el homicidio de Luis Manuel Urueta Valdelamar de 37 años de edad, quien presenta heridas por arma de fuego, falleciendo en el lugar de los hechos.

Según testigos, el occiso se encontraba en vía pública, cuando sujetos en moto se acercan y le realizan disparos huyendo del lugar de los hechos.

Su cuerpo quedó tendido entre los matorrales ubicados junto a las letras que identifican al barrio.

Inspección técnica a cadáver, realizada por el CTI de la Fiscalía General de la Nación.

