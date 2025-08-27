Policía de Cartagena atendió riña en playas de Bocagrande: hubo piedras, palos y botellas

Un violento enfrentamiento con piedras, palos, botellas y demás elementos contundentes, alteró la tranquilidad en el barrio Bocagrande, sector turístico de Cartagena.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

En video quedó registrado el momento cuando un grupo de vándalos, supuestos hinchas de Millonarios, corrían por toda la playa intercambiando objetos peligrosos y poniendo en riesgo la seguridad de los bañistas.

La policía debió intervenir con varias unidades motorizadas, para contener a los sujetos que se ubicaron en la avenida Malecón, cerca al hotel Almirante Estelar.

Varias personas resultaron con heridas mientras que otras fueron capturadas, pero se desconoce el reporte oficial de la policía.