“Nos sentimos solos”: Gobernadora del Tolima frente al tema de seguridad

La gobernadora del Tolima Adriana Matiz durante un recorrido en el sur del departamento

Tolima

En medio de una reunión entre la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, y los gobernadores del país, la gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, denunció el abandono institucional en los territorios y exigió una respuesta urgente ante la creciente crisis de seguridad que enfrentan mandatarios locales y funcionarios públicos.

“Nosotros nos sentimos solos en el territorio. No sentimos que haya una adecuada articulación con el Gobierno Nacional para poder defendernos en tema de seguridad”, afirmó Matiz.

La mandataria fue enfática al señalar que el miedo ya no solo afecta a alcaldes y gobernadores, sino también a los mismos funcionarios de la Defensoría del Pueblo y de las administraciones departamentales que permanecen en las zonas más vulnerables.

La mandataria criticó duramente la respuesta que han recibido por parte del Estado, la cual, según denunció, se limita a recomendar que no salgan al territorio.

“La medida que nos dan es: pues no salgan al territorio, quédense en la capital. Cuando no es el deber ser del gobierno departamental ni de los funcionarios de la Defensoría del Pueblo”, enfatizó.

Matiz advirtió que Colombia está viviendo un retroceso de dos décadas en materia de seguridad, donde alcaldes y gobernadores no pueden ejercer en sus territorios por miedo a ser asesinados. “Gobernar no puede convertirse en una sentencia de muerte para los funcionarios públicos del Estado colombiano”, sentenció.

Asimismo, Matiz hizo un llamado a la Defensoría del Pueblo para que emita una alerta temprana que visibilice el riesgo en el que se encuentran los mandatarios regionales.

“Queremos pedirte, señora Defensora, que nos acompañes en esta lucha que estamos dando en el territorio, y que esa alerta se emita directamente por la Defensoría del Pueblo para que el Gobierno Nacional tome las medidas pertinentes”, expresó la gobernadora.