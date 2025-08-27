MercaBolívar este 30 y 31 de agosto en el Centro Comercial Parque Heredia

Este sábado 30 y domingo 31 de agosto regresa a Cartagena MercaBolívar, el mercado campesino que conecta directamente a los productores rurales con los consumidores urbanos.

En esta ocasión, el centro comercial Parque Heredia se transformará en escenario principal donde el campo bolivarense llega a la ciudad con lo mejor de sus cosechas.

Más de 40 asociaciones de campesinos de todas las regiones del departamento estarán presentes con una amplia oferta de productos frescos y transformados: yuca, plátano, ñame, queso, frutas, así como dulces, conservas, anjonjolí, derivados lácteos y mucho más.

Una experiencia que combina tradición, innovación y calidad, y que permite a las familias cartageneras adquirir directamente alimentos cultivados con esfuerzo y dedicación.

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, extendió la invitación a todos los ciudadanos: “Con Merca Bolívar, los consumidores no solo tienen la oportunidad de llevar a casa productos frescos y naturales, sino que también están respaldando el trabajo y esfuerzo de nuestros campesinos. Este es solo un ejemplo más de cómo seguimos promoviendo el desarrollo económico y social de nuestra región”.

Por su parte, el secretario de Agricultura, Víctor Raúl Méndez Galvis, fue enfático en que “MercaBolívar es la oportunidad de disfrutar productos 100% naturales y a precios justos. Pero aún mejor es saber que estamos apoyando a nuestros campesinos”, y finalizó invitando a locales para que se agenden y visiten esta nueva versión.

La Secretaría de Agricultura de Bolívar invita a la ciudadanía a sumarse a esta jornada que se vivirá entre aromas frescos, colores y el entusiasmo de nuestros campesinos.

Participar en MercaBolívar es apoyar la economía campesina, preservar nuestras tradiciones y fortalecer el vínculo entre el campo y la ciudad. ¡El campo de Bolívar los espera el próximo fin de semana en Cartagena!