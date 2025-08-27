Mandatarios locales piden respaldo de la Defensoría del Pueblo ante crisis de seguridad en el país

Varias gobernadores y alcaldes de diferentes regiones del país sostuvieron una reunión en la Defensoría del Pueblo, donde expresaron su preocupación por la creciente situación de violencia en las diferentes regiones.

Durante el encuentro, los mandatarios regionales advirtieron que la escalada de violencia en varias zonas del país no solo pone en riesgo a las comunidades, sino también a ellos mismos como gobernantes, lo que dificulta el ejercicio de sus funciones.

Cabe indicar que en las últimas semanas, el país ha sufrido varios atentados contra la población civil y la Fuerza Pública, la mayoría atribuidos por las autoridades a las disidencias de las Farc de alias Iván Mordisco y Calarcá.

Según la Defensora del pueblo Iris Marín Ortiz, los mandatarios locales alertaron sobre los riesgos que esta situación representa de cara al proceso electoral de 2026 que ya está iniciando y que se da en medio de amenazas y presiones contra candidatos y autoridades.

La gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, denunció el abandono institucional en los territorios y exigió una respuesta urgente ante la creciente crisis de seguridad que enfrentan mandatarios locales y funcionarios públicos.

“Nosotros nos sentimos solos en el territorio. No sentimos que haya una adecuada articulación con el Gobierno Nacional para poder defendernos en tema de seguridad”, afirmó Matiz.

La mandataria fue enfática al señalar que el miedo ya no solo afecta a alcaldes y gobernadores, sino también a los mismos funcionarios de la Defensoría del Pueblo y de las administraciones departamentales que permanecen en las zonas más vulnerables.

La Defensoría del Pueblo anunció que solicitará al Gobierno Nacional una reunión de alto nivel, en la que pedirá que participen también el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, la Consejería Comisionada de Paz y el Departamento Nacional de Planeación (DNP), con el fin de coordinar acciones frente a la crisis.

No obstante, la defensora Marín ha dicho que, por ejemplo, la comunicación con el ministro Armando Benedetti en materia de alertas tempranas ha sido nula desde que él llegó al cargo.

Alcalde y Gobernadores le hicieron un llamado a la Defensoría del Pueblo para que emita una alerta temprana que visibilice el riesgo en el que se encuentran los mandatarios regionales.

En el encuentro participaron Didier Tavera Amado, Director Ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos (FND); Norman Julio Muñoz, Vicepresidente de La Federación Nacional de Municipios; Emilio Rueda, Secretario de Asocapitales; Erasmo Zuleta Bechara, Gobernador de Córdoba; Rafaela Cortés, Gobernadora del Meta; Juvenal Díaz Mateus, Gobernador de Santander; Andrés Julián Rendón Cardona, Gobernador de Antioquia; Adriana Magali Matiz Vargas, Gobernadora del Tolima; Nubia Carolina Córdoba Curi, Gobernadora de Chocó; María Cristina Lesmes, gobernadora (e) del Valle del Cauca; Víctor Julián Sánchez Acosta, Alcalde de Soacha; Campo Elías Ramírez Padilla, Alcalde de Girón; Milton Albino Barbosa Rey, Alcalde de Fosca (Cundinamarca);Jaison Mosquera, Alcalde de Istmina; Hugo Efrén Novoa, Alcalde de Arbeláez (Cundinamarca); Milton Olaya Santamaría, Alcalde de Santa Rosa del Sur; Arnoldo Osorio, Alcalde de Río de Oro; Alcalde de Restrepo (Valle), Luis Ortega Meneses; Alcalde de Riosucio (Chocó), Juan Moreno Mena; Alcalde de Dosquebradas, Roberto Jiménez Naranjo; Alcaldesa de Padilla, Aide Romero Gonzalias.