La Alcaldía de Ibagué designó nueva secretaria de Desarrollo Social y Comunitario
Se trata de la profesional Claudia Aristizábal, profesional con 26 años de experiencia en cargos directivos en la región.
Ibagué
Caracol Radio conoció que la alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, designó a la saliente gerente de RCN Radio en el Tolima, Claudia Aristizábal, como secretaria de Desarrollo Social y Comunitario tras la renuncia de Leandro Vera.
Aristizábal Amórtegui es una profesional con 26 años de experiencia en dirección de empresas, comunicación social y gestión. Según la administración municipal, a nivel profesional ha demostrado compromiso social y capacidad de generar alianzas estratégicas.
Además, la Alcaldía en un comunicado a la opinión pública resaltó que la nueva secretaria de Desarrollo Social y Comunitario ha liderado en la ciudad diversas estrategias orientadas a la protección, inclusión y bienestar de las poblaciones más vulnerables.
¿Quién Claudia Aristizábal?
Administradora de Empresas, comunicadora Social, especialista en Comunicación Digital, en Educación, Cultura y Política, y magíster en Dirección y Administración de Empresas (MBA).
Además, se ha desempeñado como docente en pregrado y posgrado en universidades como la UNAD y la Corporación Universitaria Minuto de Dios.
¿Qué le pidió la alcaldesa, Johana Aranda, a Claudia Aristizábal?
Uno de los retos será el trabajo con poblaciones más vulnerables, liderando programas y espacios como: la Casa Rosa, la Casa Refugio, Guardería Nocturna, el programa Pan de Vida, entre otros. Además, iniciativas para el fortalecimiento de la inclusión, la diversidad y el bienestar social en la ciudad.
Dato: Claudia Aristizábal tomará posesión en el mes de septiembre.