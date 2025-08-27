La Alcaldía de Ibagué designó nueva secretaria de Desarrollo Social y Comunitario

Claudia Aristizábal nueva secretaria de Desarrollo Social de la Alcaldía de Ibagué

Ibagué

Caracol Radio conoció que la alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, designó a la saliente gerente de RCN Radio en el Tolima, Claudia Aristizábal, como secretaria de Desarrollo Social y Comunitario tras la renuncia de Leandro Vera.

Aristizábal Amórtegui es una profesional con 26 años de experiencia en dirección de empresas, comunicación social y gestión. Según la administración municipal, a nivel profesional ha demostrado compromiso social y capacidad de generar alianzas estratégicas.

Además, la Alcaldía en un comunicado a la opinión pública resaltó que la nueva secretaria de Desarrollo Social y Comunitario ha liderado en la ciudad diversas estrategias orientadas a la protección, inclusión y bienestar de las poblaciones más vulnerables.

¿Quién Claudia Aristizábal?

Administradora de Empresas, comunicadora Social, especialista en Comunicación Digital, en Educación, Cultura y Política, y magíster en Dirección y Administración de Empresas (MBA).

Además, se ha desempeñado como docente en pregrado y posgrado en universidades como la UNAD y la Corporación Universitaria Minuto de Dios.

¿Qué le pidió la alcaldesa, Johana Aranda, a Claudia Aristizábal?

Uno de los retos será el trabajo con poblaciones más vulnerables, liderando programas y espacios como: la Casa Rosa, la Casa Refugio, Guardería Nocturna, el programa Pan de Vida, entre otros. Además, iniciativas para el fortalecimiento de la inclusión, la diversidad y el bienestar social en la ciudad.

Dato: Claudia Aristizábal tomará posesión en el mes de septiembre.