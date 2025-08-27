Investigados exalcalde de Aquitania por construcción de hotel en la Laguna de Tota

Investigados exalcalde e inspector de Policía de Aquitania por construcción de hotel en la Laguna de Tota. Laguna de Tota, Boyacá (Getty Images) / OSTILL

Aquitania

La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra Héctor Orlando Barrera Cárdenas, quien fue alcalde de Aquitania entre 2020 y 2023, y William Orlando Peralta Riveros, inspector de Policía de ese municipio, por su presunta omisión de funciones frente al control urbanístico de un complejo hotelero construido en cercanías de la Laguna de Tota, en Boyacá.

De acuerdo con el ente de control, las autoridades municipales habrían desatendido su responsabilidad de proteger la reserva natural, pese a los múltiples exhortos y advertencias emitidos durante más de dos años. En ese lapso, el proyecto avanzó sin contar con licencia de construcción ni permisos ambientales, generando un riesgo de afectación al lago de Tota y a los ecosistemas que allí se encuentran.

La Procuraduría Provincial de Instrucción de Sogamoso concluyó que, a pesar de las actuaciones preventivas y las alertas emitidas, no se aplicaron las medidas correspondientes para detener las obras. Por esta razón, se profirió pliego de cargos contra los dos exfuncionarios.

En la misma decisión, el Ministerio Público ordenó compulsar copias contra funcionarios de Corpoboyacá, aún por determinar, por presuntas irregularidades en la expedición de conceptos y decisiones sobre el uso del suelo en la ronda de protección de la Laguna de Tota.