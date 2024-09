Plan de Manejo Ambiental del Lago de Tota sacaría a más de 7 mil personas de sus parcelas

Tota

El director de la Fundación Tota Sostenible, Diego Pedraza, dijo que están “supremamente preocupados por los alcances del plan de manejo ambiental que está haciendo la Corpoboyacá, con algunos contratistas sin conocer la problemática de la región, sin conocer que ahí hay gente viviendo, trabajando desde la época histórica, cerca de 7 mil personas”.

De acuerdo con el dirigente el proceso que se viene adelantando desplazaría a muchas personas de sus viviendas y parcelas.

“Con el mapa de ubicación estratégica prácticamente desplazan a la población del territorio, toda la parte plana exceptuando tal vez la puerta de la Iglesia del municipio la delimitaron como humedal, con las consecuencias que eso tiene, los vinculan directamente al Convenio Ramsar y me imagino que después de consolidar el POMCA, Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas, pues vendrá el acuerdo Ramsar y sacarán a la gente del territorio”, se quejó.

Advirtió que están en riesgo los habitantes y sus parcelas en Tota, Aquitania y Cuítiva.

“Más que los productores de cebolla larga, pues es prácticamente todo el territorio porque si uno mira toda la delimitación que hicieron de la Cuenca en este momento para el nuevo Plan de Manejo Ambiental, la parte plana queda como humedal sin ser humedal, la parte de media montaña queda como zona de recarga, zona de protección ambiental y como zona forestal y la parte de arriba queda como páramo, entonces en dónde ubica la población si todas estas zonas tienen una restricción y protección ambiental. Sí es cierto que el Lago de Tota es un centro estratégico en el tema ambiental, pero si se trata de correr a la población, yo creo que eso no lo van a lograr porque la población no va a aceptar que haya atropello, más de un contratista que no conoce el territorio, y si quiere cumplir con sus objetivos y para poder cobrar su contrato, un contrato por demás demasiado elevado para el valor de lo que están haciendo, un contrato que yo creo que entraríamos de pronto a discutir, a mirar la forma como fue adjudicado”.

Aseguró que lo que le interesa al contratista que está elaborando el Plan de Manejo Ambiental es cumplir con su contrato y cobrar.

“Hace unos 10 días expusieron en el mapa y la mayor parte de la gente ni siquiera identificaron donde estaba el problema, yo afortunadamente me puse a revisar y a leer y a mirar todo lo que significa cada una de las convenciones del mapa y pues inmediatamente convocamos de emergencia a un comité de defensa que nosotros tenemos de toda la población y estuvimos valorando la situación. Llamamos al contratista, hubo una reunión ni siquiera se atrevieron a mostrar el mapa, nos dieron un poco disculpas, pero nada en concreto. No es más que un contratista, a él le interesa, es terminar sus estudios para cobrar su contrato sin importarle las implicaciones y las consecuencias para la población”.

El director de la Fundación Tota Sostenible, Diego Pedraza, aseguró que no ha sido posible reunirse con la directora de Corpoboyacá, Yeimy Echeverría para evaluar la situación que se está presentando en la zona y la preocupación de las comunidades.

“Nosotros llevamos 6 - 8 meses, casi desde principio de año, cuando se posesionó la directora, la visitamos y quedo de ir tan pronto aprobaran su Plan de Acción a una visita al Lago de Tota en compañía de un grupo de habitantes para que identificara la problemática y no sucediera lo que ha pasado en los últimos años que llegan a imponer unas cosas que no pueden imponer, pero que sí perjudican a la población. Van 3 o 4 reuniones en la sede de Corpoboyacá donde se comprometen a ir al terreno y hoy en día ya estamos en septiembre, se va a acabar el año y no nos ha ido a visitar”.