Institución Educativa de Ternera será intervenida por la Alcaldía de Cartagena

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, visitó la Institución Educativa de Ternera, donde recorrió las instalaciones y escuchó las inquietudes de estudiantes, padres de familia y docentes, quienes expusieron las principales necesidades que afectan el funcionamiento del colegio.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Entre los requerimientos planteados por la comunidad educativa se destacan la mejora de la infraestructura en general, la adecuación de baños, comedor y cocina, la instalación de nuevos bebederos, el mejoramiento de la cancha de microfútbol, la modernización de las redes eléctricas y la dotación de salones con sillas, tableros y aires acondicionados.

Durante la visita, el alcalde reiteró que la institución hace parte del plan de intervención de los colegios oficiales de la ciudad, y es una de las instituciones que el Distrito tiene como priorizadas para ser recuperadas.

“Este colegio de Ternera necesita y merece una transformación. Vamos a intervenir su infraestructura y dotación como parte de nuestro compromiso con todas las instituciones educativas de Cartagena, porque queremos devolverles su brillo y garantizar espacios dignos para la enseñanza”, afirmó el alcalde Dumek Turbay.

De igual forma, el alcalde destacó la importancia de trabajar por una educación con calidad integral: “La educación es el motor de una mejor ciudad. Nuestro propósito es que cada niño, niña y joven de Cartagena reciba no solo buena formación académica, sino también un entorno adecuado y seguro, con aulas, comedores, canchas y espacios de calidad para aprender y crecer”, agregó.

Con esta visita, la Alcaldía de Cartagena reafirma su compromiso de escuchar a las comunidades educativas y avanzar en soluciones concretas que fortalezcan el sistema educativo distrital, brindando mejores oportunidades para las nuevas generaciones.

Semanas claves para la intervención de IE de Ternera

El alcalde Dumek Turbay también anunció que la situación expuesta por la comunidad educativa será evaluada junto a su gabinete, especialmente en lo relacionado con infraestructura, para definir un plan de acción inmediato.

“En dos semanas regresaremos a la Institución Educativa de Ternera con nuestro equipo de gobierno para plantear soluciones concretas. La idea es que, antes de finalizar el año 2025, podamos iniciar la intervención de este colegio y garantizarle a sus estudiantes un espacio renovado y digno; y así todos los estudiantes inicien clases en las mejores condiciones en 2026”, aseguró el alcalde Dumek Turbay.