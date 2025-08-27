Cartagena

Migrantes y comunidad de acogida accedieron a servicios de empleo, educación, bancarización y fortalecimiento empresarial

En el marco de la Mesa de Gestión Migratoria, desde el Comité Socioeconómico, se llevó a cabo la Feria de Emprendimiento y Empleabilidad del Centro Intégrate Cartagena, un espacio diseñado para acercar servicios, generar oportunidades y fortalecer la integración en la ciudad.

Más de 270 personas entre migrantes y comunidad de acogida accedieron a servicios de empleabilidad, emprendimiento, educación y bancarización, gracias al trabajo articulado de una red de aliados comprometidos con la inclusión.

El evento contó con el respaldo del Ministerio de Igualdad y la Alcaldía de Cartagena, a través de la Secretaría del Interior, la Oficina de Cooperación Internacional, la Secretaría de Participación y Desarrollo Social, la Secretaría de Hacienda Distrital y el Plan de Emergencia Social Pedro Romero – PES.

Participaron también las Agencias Públicas de Empleo del SENA, Comfenalco y la Corporación Organización Minuto de Dios, que recibieron hojas de vida y conectaron a los asistentes con vacantes disponibles.

A ellas se sumaron IsraAID, Mercy Corps, MUVAL, Fundación Juanfe, Cancillería, Comuna Seis, Fundación ENTRESERES, la Universidad de San Buenaventura, Enterritorio y Refugiados Unidos, ampliando la cobertura de servicios.

La oferta incluyó inscripciones a rutas de emprendimiento, charlas de empleabilidad, orientación financiera, programas de formación técnica, asesorías empresariales y acciones de inclusión económica con enfoque de género.

“Este resultado demuestra que cuando trabajamos de manera articulada, sumando esfuerzos entre instituciones públicas, privadas y de cooperación, logramos abrir más y mejores oportunidades para la integración socioeconómica de migrantes y comunidad de acogida”, destacó Mayra Sánchez, coordinadora del Centro Intégrate Cartagena.

El director del PES, Jorge Redondo, afirmó que “la feria permitió acercar los servicios institucionales a quienes más lo necesitan y reafirma el compromiso de la administración del alcalde Dumek Turbay con la inclusión y la construcción de una Cartagena más equitativa”.

Los asistentes vivieron la jornada con entusiasmo y esperanza. Erielys Cabrales, mujer migrante, expresó: “Hoy tuve la oportunidad de entregar mi hoja de vida y conocer programas de formación que no sabía que existían. Me siento más motivada a seguir adelante con mis metas”.

En alianza con la Fundación Panamericana para el Desarrollo – FUPAD, se realizó además un desayuno con líderes empresariales de la ciudad, orientado a socializar los avances y desafíos en la integración laboral de la población migrante, retornada y de acogida, y a promover compromisos para ampliar las oportunidades de contratación inclusiva en el Distrito.

Desde el Centro Intégrate reafirmamos nuestra misión de ser un espacio abierto para todos y todas, impulsando procesos de integración que reconozcan la diversidad y fortalezcan el desarrollo de la ciudad.

