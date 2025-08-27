Buscamos unirnos como candidatos de oposición, para enfrentar a este gobierno mentiroso: Córdoba

El excontralor y ahora precandidato presidencial, Felipe Córdoba, estuvo en Sin Anestesia, donde habló de diferentes temas políticos por los que está atravesando el país.

Uno de estos temas hace referencia a una reunión que fue citada en las últimas horas con la presencia de varios de los precandidatos presidenciales de diferentes alas políticas y en oposición al gobierno del presidente Gustavo Petro, este evento fue citado con el fin de explorar caminos que lleven a una unidad.

¿Quiénes estuvieron en la reunión?

Algunos de los citados a la reunión fueron: Felipe Córdoba, David Luna, Mauricio Cárdenas, Juan Daniel Oviedo, Juan Manuel Galán, Enrique Peñalosa, el exgobernador Héctor Olimpo, el exalcalde Juan Carlos Cárdenas, el senador liberal Mauricio Gómez, y la exministra Martha Lucía Ramírez.

La propuesta en la que se estaría trabajando es que en esta nueva encuesta que buscan realizar a finales de este año, elegiría a 5 de estos precandidatos, para que sean ellos quienes luego vayan a participar de la gran consulta de marzo.

El precandidato Felipe Córdoba aseguró que: “Lo que se busca es que haya una unión de aquí a marzo de 2026, todos los que estamos de este lado de la cancha, para poder enfrentar a este proyecto mentiroso que hoy está en el Gobierno Nacional”

El precandidato también habló de otros temas como los topes electorales, ¿qué ha hecho bien el actual gobierno?, la regulación de las redes sociales, la seguridad y como se les ha retirado parte de los esquemas de seguridad a los precandidatos presidenciales, en este punto también pidió ayuda para hacer esto público y poder generar que les den más seguridad para poder hacer el ejercicio de la política.

Noticia en desarrollo.