“Es hora de desarmar los corazones”: Arzobispo de Ibagué, monseñor Orlando Roa

Ibagué

En medio del ambiente de confusión que vive el país por la reciente muerte del senador de la república y precandidato presidencial, Miguel Uribe, tras ser víctima de un ataque a bala, la detonación de explosivos frente a la escuela de aviación Marco Fidel Suárez en Cali y el ataque contra un helicóptero que dejó 13 uniformados muertos en el departamento de Antioquia, motivó que la Iglesia Católica en el Tolima se pronunciara enviando un mensaje para insistir en la paz y desarmar los ánimos.

El arzobispo de Ibagué, monseñor Orlando Roa Barbosa, señaló que la Iglesia no es ajena a las angustias y alegrías del pueblo, por eso hizo un llamado urgente y sincero a todos los sectores de la sociedad, a los actores armados, a los líderes políticos, a los empresarios, a los jóvenes y a las comunidades: Es hora de desarmar los corazones.

Roa insistió que la paz comienza por dentro: en las familias, en las escuelas, en los barrios. Recalcó que no habrá paz verdadera sin justicia social, sin equidad, sin verdad, sin reconciliación y sin perdón.

El jerarca de la Iglesia Católica informó que a partir del domingo 31 de agosto se iniciarán una serie de actividades relacionadas con la Semana Por la Paz que en esta ocasión lleva por lema ‘Arropamos la vida con dignidad y esperanza’.

Perder el miedo al dialogo

“No tengamos miedo a dialogar, a encontrarnos, a tender la mano. La paz no se impone, se construye con humildad, con amor y con valentía”, dijo Roa Barbosa.

¿Cuándo es la semana por la Paz?

La semana por la paz es una iniciativa de la Pastoral Social de la Iglesia Católica y varias organizaciones sociales que cada año realizan actividades a nivel nacional para visibilizar el esfuerzo cotidiano de miles de personas, colectivos, organizaciones e instituciones que trabajan en la construcción de la paz y la reconciliación y dignifiquen la vida humana.

En este 2025 se cumplen 38 años de realizar de forma permanente y comprometida la Semana por la Paz que en esta ocasión se convertirá en el mes por la Paz, iniciando el domingo 31 de agosto y se extenderá hasta el 30 de septiembre.