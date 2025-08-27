MinAgricultura lanza salvavidas a productores afectados por fenómenos climáticos

Con el fin de reactivar los proyectos productivos afectados por fenómenos climáticos, catástrofes naturales, situaciones de orden público o caídas en los ingresos, la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario (CNCA), liderada por el Ministerio de Agricultura anunció la ampliación de los beneficios de la Línea Especial de Crédito de Reactivación Agropecuaria.

La ministra, Martha Carvajalino manifestó que está medida incluye ahora la causal de caídas severas y sostenidas de ingresos para la cadena productiva de la papa.

Dijo que este instrumento financiero, manejado por Finagro y disponible a través del Banco Agrario, otros bancos y cooperativas, ofrece a los pequeños y medianos productores agropecuarios el acceso a créditos con tasas de interés fijas, que cuentan con subsidios otorgados por el Gobierno nacional. La Línea Especial de Crédito está diseñada para aliviar los impactos económicos derivados de condiciones climáticas adversas, facilitando el financiamiento de capital de trabajo, inversiones y la normalización de créditos en condiciones favorables.

“No solo le hacemos frente al cambio climático mediante sistemas agroalimentarios sostenibles y resilientes, sino también brindando alivio financiero a las productoras y productores afectados. Con esta iniciativa, los pequeños y medianos pueden fortalecer sus cultivos, asegurar la cosecha y así contribuir a la seguridad alimentaria del país”, comentó la ministra.

La medida beneficia a productores afectados por fenómenos como El Niño y La Niña, a campesinos impactados por la catástrofe natural en Paratebueno, Cundinamarca, y a los sectores arrocero y papero, especialmente a quienes enfrentaron caídas significativas en sus ingresos. Entre las ventajas para los beneficiarios están subsidios a la tasa de interés por hasta tres años para capital de trabajo y hasta siete años para inversiones.

Alexandra Restrepo, presidenta de Finagro, invitó a los productores afectados a acercarse a sus intermediarios financieros y acceder a esta línea con tasas desde el 3% efectivo anual, resaltando que es una herramienta clave para la reactivación productiva en contextos adversos.

Por su parte, Hernando Chica Zuccardi, presidente del Banco Agrario, enfatizó que el objetivo es capitalizar al sector agropecuario en momentos difíciles, contribuyendo a la seguridad alimentaria y a la mejora de las condiciones sociales, económicas y de sostenibilidad del campo colombiano.

Para acceder a este beneficio, los productores deben estar inscritos en el Registro Único de Damnificados (RUD) de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, o presentar una declaración juramentada que acredite la afectación ante su intermediario financiero. La Línea Especial de Crédito estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2025 o hasta agotar los recursos asignados por el Ministerio.

Los interesados pueden acercarse al Banco Agrario o a sus intermediarios financieros de confianza para recibir asesoría y solicitar este apoyo financiero que impulsa la recuperación del sector agrícola frente a los desafíos climáticos y económicos.