Mujeres del Catatumbo reciben tierras para café y cacao

-FOTODELDÍA- AME2505. CÚCUTA (COLOMBIA), 19/01/2025.- Una mujer desplazada por la violencia sostiene un cartel en el estadio General Santander este domingo, en Cúcuta (Colombia). La ciudad de Cúcuta, limítrofe con Venezuela, se ha convertido en un símbolo del sufrimiento humano causado por el conflicto armado en la región del Catatumbo y es el lugar donde en los últimos días han llegado centenares de personas huyendo de la violencia desatada entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y una disidencia de las FARC. EFE/ Mario Caicedo / Mario Caicedo ( EFE )

En el marco del Plan Catatumbo, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) puso en marcha este año la estrategia “Fincas para la Paz”, orientada a proteger la tierra y asegurar el retorno seguro de campesinos, víctimas del conflicto armado y firmantes de paz a sus territorios.

Durante seis meses, técnicos de la ANT visitaron varias zonas rurales de la región, incluyendo El Zulia y municipios priorizados del Catatumbo, con el propósito de verificar la productividad y condiciones agronómicas de los terrenos.

De esta iniciativa surgió una entrega significativa: en el municipio de El Zulia, Norte de Santander, se otorgó la finca Los Tanques, con 724 hectáreas, a un grupo de 54 mujeres víctimas, integrantes de los comités de mujeres de la Asociación Campesina del Catatumbo (ASCAMCAT). Esta entrega es un símbolo de esperanza y reconstrucción para las familias campesinas que buscan renovar sus vidas en la tierra que les fue arrebatada.

Más de 200 personas, pertenecientes a los núcleos familiares de estas 54 mujeres, serán beneficiadas con esta entrega. El Gobierno Nacional les facilitará acceso a proyectos productivos y créditos bancarios, herramientas clave para el desarrollo agrícola y la mejora en su calidad de vida.

El director general de la ANT, Juan Felipe Harman Ortiz, destacó en el acto: “Este es un momento de reivindicación y dignidad para las mujeres del Catatumbo. Con esta entrega buscamos impulsar una reforma agraria que transforme la región y promueva la paz duradera”.

María Jesús Carvajal Vásquez, líder del Comité de Mujeres de ASCAMCAT y sobreviviente de múltiples hechos violentos, expresó que esta tierra representa mucho más que un predio: “Después de años de lucha, resistencia y dolor, hoy tenemos la oportunidad de sembrar paz y vida en el Catatumbo. Esta tierra significa nuestra esperanza y futuro”.

Esta acción se suma a la entrega de nueve predios adicionales que suman más de 2.500 hectáreas otorgadas a comunidades campesinas, organizaciones sociales y firmantes de paz, consolidando el compromiso del Estado con la implementación del Acuerdo de Paz y la recuperación del campo.

Las “Fincas para la Paz” no solo son espacios para la producción agrícola, sino que también sirven como refugios humanitarios y centros de defensa de derechos humanos, fortaleciendo el tejido social en esta región golpeada por años de violencia.