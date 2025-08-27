Mujeres del Catatumbo reciben tierras para café y cacao
El programa está orientado a atender a la población víctima por la violencia
En el marco del Plan Catatumbo, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) puso en marcha este año la estrategia “Fincas para la Paz”, orientada a proteger la tierra y asegurar el retorno seguro de campesinos, víctimas del conflicto armado y firmantes de paz a sus territorios.
Durante seis meses, técnicos de la ANT visitaron varias zonas rurales de la región, incluyendo El Zulia y municipios priorizados del Catatumbo, con el propósito de verificar la productividad y condiciones agronómicas de los terrenos.
De esta iniciativa surgió una entrega significativa: en el municipio de El Zulia, Norte de Santander, se otorgó la finca Los Tanques, con 724 hectáreas, a un grupo de 54 mujeres víctimas, integrantes de los comités de mujeres de la Asociación Campesina del Catatumbo (ASCAMCAT). Esta entrega es un símbolo de esperanza y reconstrucción para las familias campesinas que buscan renovar sus vidas en la tierra que les fue arrebatada.
Más de 200 personas, pertenecientes a los núcleos familiares de estas 54 mujeres, serán beneficiadas con esta entrega. El Gobierno Nacional les facilitará acceso a proyectos productivos y créditos bancarios, herramientas clave para el desarrollo agrícola y la mejora en su calidad de vida.
El director general de la ANT, Juan Felipe Harman Ortiz, destacó en el acto: “Este es un momento de reivindicación y dignidad para las mujeres del Catatumbo. Con esta entrega buscamos impulsar una reforma agraria que transforme la región y promueva la paz duradera”.
María Jesús Carvajal Vásquez, líder del Comité de Mujeres de ASCAMCAT y sobreviviente de múltiples hechos violentos, expresó que esta tierra representa mucho más que un predio: “Después de años de lucha, resistencia y dolor, hoy tenemos la oportunidad de sembrar paz y vida en el Catatumbo. Esta tierra significa nuestra esperanza y futuro”.
Esta acción se suma a la entrega de nueve predios adicionales que suman más de 2.500 hectáreas otorgadas a comunidades campesinas, organizaciones sociales y firmantes de paz, consolidando el compromiso del Estado con la implementación del Acuerdo de Paz y la recuperación del campo.
Las “Fincas para la Paz” no solo son espacios para la producción agrícola, sino que también sirven como refugios humanitarios y centros de defensa de derechos humanos, fortaleciendo el tejido social en esta región golpeada por años de violencia.