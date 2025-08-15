Tunja

Así avanza la Reforma Agraria en Boyacá

Durante este Gobierno se han entregado más de 7 mil títulos de propiedad

El presidente Gustavo Petro destacó el trabajo que ha realizado en Boyacá la Agencia Nacional de Tierras, en cabeza del director, Felipe Harman / Foto: ANT.

Sotaquirá

Desde el municipio de Sotaquirá, el presidente Gustavo Petro se refirió a la histórica entrega de predios que se ha hecho durante su gobierno en Boyacá, más de 7.000 títulos de propiedad de tierra a 2.500 familias.

Ha avanzado a tal punto la formalización de tierras en Boyacá que el presidente Petro le pidió al director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman y a la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, que se extiendan las jornadas laborales y los turnos para que esa cifra siga creciendo.

Estas 2.500 familias hoy con título y las más de 7.000 en toda Boyacá a lo largo de este gobierno con título puedan sumar un cero más en las cifras matemáticas Harman y ministra. Un cero más. Así que hay que poner la oficina de titulación en Boyacá a titular lo más que se pueda 24 horas al día”.

Se trata de la entrega de 2.016 títulos que benefician a 41 municipios del departamento de Boyacá y que hacen parte del ‘Plan 10 Mil Zona Andina’, establecido entre Gobierno nacional y la gobernación de Boyacá.

Entre los municipios beneficiados se encuentran Socotá, Ramiriquí, Sativasur, Tasco, Ciénega, Betéitiva, Socha, Tibasosa, Jenesano, Busbanzá, Corrales, Ventaquemada, Paz de Río, Turmequé, Tunja y Saboyá.

De acuerdo con la Agencia Nacional de Tierras, la meta de formalización para este año en Boyacá es de 5 mil títulos y se suman a las 7.597 hectáreas ya entregadas en el departamento y a las 1.7 millones de hectáreas ya formalizadas.

El presidente insistió que la formalización permitirá que los campesinos puedan acceder a proyectos productivos y se asocien para generar más ingresos, una prioridad de su gobierno.

