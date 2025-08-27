El Pulso del Fútbol, 27 de agosto de 2025

Dayro Moreno festejando la clasificación del Once Caldas a cuartos de final de la Copa Sudamericana / Getty Images / ALEJANDRO PAGNI

Dayro Moreno festejando la clasificación del Once Caldas a cuartos de final de la Copa Sudamericana / Getty Images

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre las ganancias que obtienen los equipos por los derechos de televisión. César dijo: “Lo de los derechos de televisión tiene que cambiar, porque eso de que todos son iguales y deben ganar igual, no es correcto, no puede ser que se maneje así”. Sobre el tema Steven agregó: “Es muy difícil porque aquí tenemos una democracia que perjudica. Nacional, Millonarios y América generan más del 30% de la audiencia y no se puede comprender como reciben lo mismo que un equipo pequeño”.

