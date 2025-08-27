El Pulso del Fútbol, 27 de agosto de 2025
El Pulso del Fútbol opina sobre el delantero que debería ser titular en la Selección Colombia.
Dayro Moreno festejando la clasificación del Once Caldas a cuartos de final de la Copa Sudamericana / Getty Images
En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre las ganancias que obtienen los equipos por los derechos de televisión. César dijo: “Lo de los derechos de televisión tiene que cambiar, porque eso de que todos son iguales y deben ganar igual, no es correcto, no puede ser que se maneje así”. Sobre el tema Steven agregó: “Es muy difícil porque aquí tenemos una democracia que perjudica. Nacional, Millonarios y América generan más del 30% de la audiencia y no se puede comprender como reciben lo mismo que un equipo pequeño”.
