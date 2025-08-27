El pueblo Barí clama atención del gobierno en medio de la crisis humanitaria del Catatumbo

Catatumbo.

El resguardo Motilón Barí volvió a alzar su voz frente a la crisis que atraviesa el Catatumbo y que golpea de manera directa a la población indígena.

Juan Titira, representante legal del pueblo Barí, advirtió que, pese a los acercamientos con entidades nacionales, departamentales y municipales, su comunidad sigue enfrentando graves vulneraciones a sus derechos fundamentales.

“Mi pueblo ha sentido la ausencia del gobierno nacional, departamental y estatal. La crisis humanitaria ha afectado la movilidad, la soberanía alimentaria, la educación, y ha significado infracciones al derecho internacional humanitario y a los derechos humanos de mis caciques, de nuestros niños y de los líderes del resguardo”, afirmó Titira.

El representante indígena cuestionó especialmente a la Unidad de Víctimas, al señalar que no ha dado respuesta a las solicitudes de atención por desplazamiento y confinamiento que han elevado junto con la Defensoría del Pueblo.

“Nos han marginado, no vemos garantías y seguimos clamando porque nuestras peticiones sean atendidas mediante el diálogo y la concertación”, agregó.

Otro de los reclamos de la comunidad Barí es la falta de compromiso de los mandatarios locales.

Según explicó Titira, en recientes reuniones convocadas por el gobierno nacional, los alcaldes brillaron por su ausencia, dejando vacías las sillas que deberían ocupar en los escenarios de concertación.

“Esta no es la primera vez, el Estado siempre ha hecho ajeno a mi pueblo. Lo que pasó la semana pasada reflejó la falta de voluntad y las decisiones quedaron en pausa”, señaló.

El líder indígena insistió en que el pueblo Barí está dispuesto a dialogar y trabajar de la mano con el Estado, pero pidió mayor seriedad y cumplimiento de compromisos.

Incluso, plantearon que una delegación de caciques y autoridades del resguardo pueda ser recibida directamente por el presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño, propuesta que está a la espera de respuesta.

“Esperamos que las acciones positivas permitan fortalecer nuestro sistema de gobierno, la gobernanza territorial y ambiental, y el derecho propio. Lo más importante es que mi pueblo cuente con garantías básicas”, concluyó Titira.