Centro de eventos de Ibagué podría costar entre 15 y 20 millones de dólares: presidente de la CCI

Ibagué

En el mes de octubre quedará protocolizada la cesión del lote en el que se proyecta la construcción del centro de eventos para Ibagué informó Carlos Enciso, presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio.

“Está en la fase de cesión de la propiedad del privado que es el urbanizador del plan parcial Parque Nativo, esta cesión se dará a nombre del municipio”, dijo Enciso.

Luego que el lote esté a nombre de la Alcaldía, se podrá seguir adelante con los estudios y diseños del proyecto de un centro ferias, congresos y convenciones para buscar que la ciudad como un epicentro para los eventos resaltó el presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Ibagué.

“Con los diseños iniciaremos la gestión de la construcción, es un proceso de mediano plazo, tenemos el lote para este uso especifico, por ahora necesitamos saber cuánto puede costar, pensamos que puede costar unos 15 o 20 millones de dólares”, destacó.

Enciso sostuvo que la gobernadora, Adriana Magali Matiz, anunció que será la administración departamental la que aporte los recursos de los estudios y diseños para poder avanzar.

¿Podría haber una Alianza Público Privada para la construcción del centro de eventos de Ibagué?

“Esa figura podría funcionar, lo importante es que aparezca un privado que haga una oferta, pero generalmente estas infraestructuras más que un negocio para la construcción es que son indispensables, pero luego de construido debemos buscar un operador”, sostuvo.

Finalmente, mencionó que con la Alcaldía de Ibagué y la Gobernación están abiertos a todas las opciones que se presenten para poder desarrollar una alianza público-privada.