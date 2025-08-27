Educación en Latinoamérica: entre los rezagos del pasado y los retos de la inteligencia artificial

Carlos Rodrigo Henríquez Calderón, Coordinador del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación de UNESCO Santiago de Chile. | Foto: Prisa Media - Unesco, Chile

Según explicó Henríquez, el ERCE 2019 reveló una de las brechas más duras para la educación en América Latina: cuatro de cada diez estudiantes no logran adquirir aprendizajes fundamentales. A esto se suma un currículum demasiado centrado en contenidos, con poca atención en el desarrollo de habilidades, y un limitado acompañamiento a docentes y directivos.

La pandemia profundizó este escenario. Aunque algunos informes internacionales apuntan a que no hubo un retroceso catastrófico, tampoco se evidenció una mejora significativa. El confinamiento dejó en claro la relevancia de la escuela no solo en la enseñanza de matemáticas y lectura, sino también en la formación socioemocional y en el rol de la comunidad educativa como espacio de socialización y acompañamiento.

Tecnología, docentes y la amenaza de la inteligencia artificial

El mandato de la UNESCO exige intrínsecamente un enfoque de la IA centrado en el ser humano. Su objetivo es incluir el papel desempeñado por la IA en la solución de las desigualdades actuales. | Foto: Pexels Ampliar

Henríquez subrayó que la UNESCO reconoce el valor de la tecnología como herramienta educativa, pero advierte que sin la guía de los docentes corre el riesgo de quedarse en un simple juego o entretenimiento. La clave está en formar maestros capaces de integrar las herramientas digitales al proceso de aprendizaje, potenciando la curiosidad y el pensamiento crítico de los niños desde temprana edad.

En cuanto a la inteligencia artificial, aseguró que se trata de un desafío inevitable. Al igual que la llegada de la calculadora o el libro en su momento, genera tensiones y temores. Sin embargo, también abre la posibilidad de construir comunidades de aprendizaje más colaborativas, donde el conocimiento se comparta y se utilice en favor de una mejor sociedad. Para lograrlo, será indispensable fortalecer las habilidades cognitivas de los estudiantes, de modo que sepan criticar, usar y aprovechar estas nuevas tecnologías.

En conclusión, América Latina enfrenta un panorama complejo: aprendizajes básicos aún pendientes, efectos duraderos de la pandemia, necesidad urgente de políticas educativas más robustas y el reto de integrar la tecnología de forma responsable. El camino hacia la Agenda 2030 exige poner a estudiantes, docentes y directivos en el centro de la transformación educativa.