A través de un comunicado, Nueva EPS desmintió que exista un proceso de liquidación en curso de la entidad, ante la circulación de información falsa en ese sentido.

Por el contario, aseguran que avanzan en la normalización de las relaciones con todos los prestadores a nivel nacional, para garantizar la continuidad, mejora y oportunidad en la atención a los afiliados, y también continúan con un proceso de estabilización administrativa, financiera y jurídica.

“La EPS continúa operando y el compromiso del equipo interventor es firme: recuperar la empresa y garantizar la prestación de servicios de salud con calidad. Nuestro objetivo es claro: unir esfuerzos y trabajar en conjunto para fortalecer y estabilizar la EPS”, dice el comunicado.

En el pronunciamiento dirigido a trabajadores, usuarios y prestadores de Nueva EPS, aseguran que la entidad al ser de todos los colombianos, seguirá siendo un pilar fundamental del sistema de salud nacional.