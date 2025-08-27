Medellín vivirá la Temporada Cultural 2025, con más de 200 actividades: El amor de mis amores

Medellín

Entre el 25 de septiembre y el 5 de octubre, Medellín será escenario de la Temporada Cultural Medellín, El amor de mis amores, un encuentro artístico que reunirá a más de 1.000 artistas nacionales e internacionales, 200 organizaciones culturales y 200 actividades abiertas en 50 escenarios simultáneos.

El evento, organizado por La Promotora Cultural, Proantioquia con el aval de CoCrea y el respaldo de las principales instituciones culturales de la ciudad, busca potenciar el ecosistema cultural, dinamizar el turismo y visibilizar la riqueza artística local. Se espera la movilización de más de 300.000 personas provenientes de diferentes regiones del país, consolidando a Medellín como uno de los destinos culturales más importantes de Colombia.

“La temporada de este año lleva el lema Medellín, el amor de mis amores, es un reconocimiento a la ciudad en sus 350 años y a su vez un reconocimiento de Medellín al sector cultural, que ha sido un sector que ha tenido un papel fundamental en la historia de la ciudad en los años más complejos y vamos a expresarlo con una gran cantidad de eventos culturales para que la gente lo recorra, además de todas las disciplinas artísticas”, detalló sobre el evento Lina María Botero Villa, directora de Promotora Cultural.

Una experiencia cultural integral

Más que una programación de eventos, la Temporada propone una experiencia cultural diversa: 20 conciertos, 15 exposiciones de artes visuales, 4 orquestas sinfónicas, 2 estrenos nacionales de danza, 5 festivales interdisciplinarios y dos grandes bienales de arte: la Bienal Internacional de Arte de Antioquia y Medellín (BIAM) y la Bienal de Graffiti y Arte Urbano.

La agenda también contará con invitados internacionales de 10 países, entre ellos el artista mexicano Gilberto Esparza, el arquitecto y cineasta australiano Liam Young y la artista eslovena Robertina Šebjanič, quienes presentarán propuestas innovadoras en música, danza, artes visuales y performance.

El secretario de Cultura, Santiago Silva destacó la importancia de la agenda para la ciudad: “Es una oportunidad que tiene todo el sector cultural de Medellín de movilizarse, de invitar a las personas a disfrutar de la cultura y el arte como expresión del talento que tanto celebramos en la ciudad. Cuando en Medellín trabajamos juntos, cuando el sector social, cuando las empresas, cuando el sector público se ponen en función de sacar adelante proyectos valiosos, es que logramos las mejores cosas para la ciudad”.

La programación se extenderá a las 16 comunas de Medellín, incluirá a 30 organizaciones culturales de la región y conectará con audiencias nacionales a través de espacios como ArtBo 2025.

La agenda completa de la primera Temporada Cultural en Medellín se puede consultar en su página web oficial.



