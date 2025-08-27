Boa constrictor fue hallada dentro de una vivienda en zona rural de Magangué, Bolívar

Gracias a un llamado ciudadano, la Policía Nacional en Bolívar, en coordinación con la Armada Nacional, realizó la aprehensión preventiva de una boa constrictor de más de 1.80 metros que apareció en una casa del barrio Yati, sector El Río, del municipio de Magangué.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Los uniformados de la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental atendieron rápidamente la emergencia, garantizando la seguridad de los residentes y la integridad del reptil, que fue trasladado a la Corporación Regional Sur de Bolívar (CSB) para su valoración veterinaria y posible reubicación.

El coronel Alejandro Reyes Ramírez, comandante de la Policía en el departamento de Bolívar, manifestó: “El objetivo del rescate fue prevenir cualquier riesgo potencial para la comunidad local. Una vez la boa constrictor sea valorada y esté en condiciones óptimas, será liberada en su hábitat natural, lejos de áreas pobladas, garantizando la seguridad de todos”.

El alto oficial agregó: “Hacemos un llamado a la comunidad para que, en caso de avistar especies de este tipo, se comunique inmediatamente con las autoridades policiales o ambientales. Es vital actuar con precaución y permitir que los expertos manejen estas situaciones de manera segura”.

Este tipo de acciones se enmarcan en las estrategias institucionales para proteger las especies nativas y conservar el equilibrio ambiental en el departamento de Bolívar.