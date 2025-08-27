150 millones de dólares asegurados en Cartagena para megaproyectos sobre agua

En el marco del Congreso Rivercity Global Forum “Viva el Río Montería 2025”, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, presentó la transformación que vive la ciudad a partir de las inversiones en proyectos ambientales y de recuperación de sus cuerpos de agua.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Durante su intervención, Turbay recordó que en Cartagena se está cerrando una deuda histórica con el agua, luego de décadas en que este recurso fue ignorado como motor de desarrollo:

“Nosotros le volteamos la realidad a Cartagena: la inversión de los gobiernos durante estos últimos 15 años alrededor de temáticas ambientales fue de apenas 10 mil millones de pesos. Hoy hablamos de más de 150 millones de dólares destinados a proyectos de recuperación, sostenibilidad y transformación del agua en nuestra ciudad”, afirmó el mandatario.

Con relación a estos 150 millones de dólares, que el Distrito ya tiene los recursos asegurados en proyectos adjudicados o en ese proceso, Turbay Paz mencionó megaproyectos como el Gran Malecón del Mar, el Distrito Creativo de Manga, el proyecto de mareas y renovación urbana de Bocagrande y Castillogrande, la Autopista Verde y la recuperación integral de La Bocana.

“La ciudad siempre ignoró al agua, le dio la espalda a sus cuerpos de agua y sólo volteaba para contaminarlos. Nosotros, en nuestro Plan de Desarrollo, la ponderamos como principal motor de desarrollo integral, modernización, inclusión social, fortalecimiento del turismo y más y mejor espacio público cualificado. Esos son los principales objetivos que tenemos con esta batería de megaproyectos con una potencia inédita en Cartagena”, afirmó Turbay.

La Bahía, nueva hidrovía de Cartagena

Por otro lado, el alcalde resaltó que la bahía de Cartagena es clave no solo para la ciudad, sino para todo el país:“Nuestra bahía tiene más de 50 puertos y es la que fortalece la economía de Colombia.

Este no es un asunto local, es un asunto nacional. Por eso decimos que el centralismo es el peor enemigo de los territorios.

Mientras en los países federalizados el desarrollo se proyecta a través del agua y el ordenamiento territorial, nosotros seguimos enfrentando las limitaciones de un modelo centralista que debe cambiar”, puntualizó Turbay.

Los puertos del Transporte Acuático en Cartagena

En medio del foro, Turbay dio detalles de cómo funcionará el transporte acuático público de Cartagena, teniendo a la bahía “como una hidrovía, una autopista náutica, con puertos principales en La Bodeguita, Bazurto, Bocagrande, Cerros de Albornoz, Tierra Bomba y Punta Arena. Cada embarcación tendrá capacidad para 40 personas y se espera que en diciembre inicien pruebas piloto.

“Mucha gente me pide más calles y vías, pero es el resultado de toda una vida dándole la espalda al agua. Teniendo tantos cuerpos de agua, caños, canales y lagunas sin ser usadas como vías fluviales y la bahía como una gran autopista. Pero esa concepción la vamos a cambiar, transformando imaginarios y modernizando a la ciudad”, expresó el alcalde de Cartagena.

Sin embargo, ante el estado actual de la bahía, “ahogada por los sedimentos que trae el Canal del Dique”, Dumek Turbay reiteró la importancia del proyecto de recuperación del Canal del Dique, un brazo del río Magdalena con 115 kilómetros de extensión, que conecta con la bahía de Cartagena y proporciona el agua potable para más de 1,5 millones de personas, incluida la población de Cartagena.

“El Canal del Dique es el proyecto más importante de restauración ambiental en Colombia, y hoy cuenta con un contrato de financiación que lo hace realidad. Su recuperación traerá beneficios para la vida de millones de personas: mitigará inundaciones, impulsará la navegabilidad fluvial, fortalecerá la agricultura y el ecoturismo, reducirá emisiones de CO₂ y preservará la belleza y los ecosistemas de Islas del Rosario y San Bernardo”, explicó.

Por ende, agregó Turbay, “no se entiende, entonces, la falta de voluntad para que este proyecto tan importante para el país no fracase. Si ya está licitado, con contratista adjudicado, recursos destinados y todo para arrancar obras; lo único que ha faltado es interés por actores con la injerencia para sacarlo adelante. Toda una región y un país lo piden”.

La participación de Cartagena en el Rivercity Global Forum reafirma su compromiso con una agenda ambiental y urbana que pone el agua en el centro del desarrollo, y proyecta a la ciudad como referente del Caribe y del país en sostenibilidad y transformación territorial.