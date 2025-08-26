Vientos fuertes dejan 13 viviendas destechadas y 20 familias damnificadas en Marquetalia, Caldas

Manizales

Los vientos fuertes de las últimas horas dejaron 13 viviendas afectadas y 20 familias damnificadas. El alcalde del municipio informó que no tiene presupuesto para atender la emergencia, pero ya elevó la solicitud al Gobierno departamental.

Edwin Jesús Sánchez, alcalde de Marquetalia, en diálogo con Caracol Radio explicó que más que las lluvias son los vientos huracanados los que están afectando la zona rural del municipio. En las últimas horas estas corrientes de aire ocasionaron las afectaciones de 13 viviendas lo que dejó más de 20 familias damnificadas.

“Los últimos días hemos tenido lastimosamente mucho damnificados hace 8 días amanecimos con cerca de 70 familias, especialmente el sector de Santa Elena que se vieron afectados por lo que llamamos un huracán. El día de ayer también amanecimos con cerca de 20 familias que también se vieron afectadas por este mismo fenómeno.”, dijo el acalde.

Sánchez, solicitó ayuda para atender estás emergencias porque por las afectaciones de la semana pasada los recursos ya se agotaron. El oriente de Caldas es la zona más afectada por las lluvias en el departamento de CALDAS

En cuanto al oriente de Caldas las autoridades ya confirmaron que la vía hacía el Arboleda Pensilvania ya fue habilitada