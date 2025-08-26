Usuarios de la NUEVA EPS en Palestina, Caldas protestarán por irregularidades en la atención

Manizales

Mañana se realizará una protesta en Palestina por los inconvenientes que tienen los usuarios de la Nueva EPS en ese municipio. Los pacientes denunciaron que no tienen un lugar donde reclamar los medicamentos que son indispensables para su salud. Por otro lado, comentaron que tener una cita y una atención en Manizales es casi imposible

“No tenemos farmacia y nos dicen que por internet y eso nunca llega nada. Pues mire que la señora mía lleva luchando desde noviembre del año pasado que le entregan una medicina, calcio que le mandaron para una fractura de la columna y no ha sido capaz. Y usted va, mire que tuve 6 meses detrás de una cita en Avilante para el urólogo y no fui capaz. El tema está muy difícil”, dijo Ramírez.

Según los usuarios la situación es insostenible en el municipio y por eso mañana a las dos de la tarde se realizará un plantón en Palestina con el objetivo de protestar en contra de La Nueva EPS. Bernardo Ramírez, usuario de esta entidad comentó que es tan crítica la situación que no tienen un lugar donde reclamar los medicamentos y todas las reclamaciones se deben hacer por internet, sin embargo, muchos ciudadanos no entienden cómo acceder a estas plataformas.

Los ciudadanos explicaron que cuando vienen a Manizales para algún procedimiento es imposible que los atiendan por el colapso de servicios que está viviendo la ciudad

“Pero, por ejemplo, el medicamento la señora mía vale un millón 300 al mes, porque es una inyección y un tratamiento por 2 años y la especialista dice que en el momento que lo empiece no se puede suspender y hemos colocado tutela, desacato de todo y nada”, dijo el usuario

Los usuarios piden la presencia de las directivas de la EPS para que se solucionen estás inquietudes de la comunidad