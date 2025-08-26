TransCaribe es una marca registrada: Superindustria concedió su registro

Cartagena

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), mediante la Resolución No. 58331 del 14 de agosto de 2025, concedió a TRANSCARIBE S.A. el registro de la marca “TransCaribe SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO”, para identificar servicios en las clases 35 y 39 de la Clasificación Internacional de Niza, correspondientes a publicidad, consultoría en gestión empresarial y transporte de pasajeros.

La solicitud había sido presentada el 11 de julio de 2024 y publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 1044, sin que se presentaran oposiciones por parte de terceros. Tras el examen de registrabilidad realizado conforme a la Decisión 486 de la Comunidad Andina, la SIC determinó que el signo posee capacidad distintiva suficiente, no incurre en causales de irregistrabilidad y cumple con las disposiciones sobre marcas país de la Decisión 876.

“Contar con un activo de propiedad intelectual como lo es una marca supone un elemento reputacional para los bienes o servicios comercializados bajo este signo distintivo. En términos generales, las marcas ayudan a distinguir en el mercado los productos y servicios ofrecidos por las empresas u otros agentes del mercado”, explicó Ercilia Barrios Flórez, gerente de TransCaribe.

“En este sentido, para el caso de TransCaribe, contar con el registro de la marca es la garantía de reafirmar que las condiciones integrales e innovadoras del servicio de transporte público prestado a la ciudadanía cartagenera, solamente pertenecen al SITM del cual esta empresa es el ente gestor”, puntualizó Barrios Flórez.

Así, la marca TransCaribe permite promocionar la experiencia en el sector transporte del sistema, y el modelo de negocio y administración del ente gestor TransCaribe S.A. Con este reconocimiento, la entidad fortalece la protección de su identidad institucional y garantiza el uso exclusivo de la marca en las actividades relacionadas con la gestión empresarial y el transporte masivo de pasajeros en Cartagena.

El registro se concedió por un término de diez años, contados a partir de la fecha en que la resolución quedó en firme.