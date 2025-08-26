Polémica por posible recorte de recursos a la Transversal de Boyacá en Lengupá

Miraflores

La discusión por la destinación de recursos para la Transversal de Boyacá encendió las alarmas en la provincia de Lengupá, luego de conocerse un acta firmada hace 15 días en el Occidente del departamento, en la que se habría acordado recortar parte de la inversión destinada a este corredor vial.

Carlos Alfonso, concejal de Miraflores, denunció que el documento plantea trasladar recursos que ya estaban asignados a la vía en Lengupá para resolver compromisos con comunidades del Occidente.

“En nuestra provincia teníamos destinados alrededor de 50.000 millones de pesos, pero en el acta se acordó recortar 25.000 millones para asignarlos al Occidente. Nos preocupa que el Gobernador se comprometió a presentar un proyecto de ordenanza para modificar la destinación de esos dineros. Le decimos al señor Gobernador: no solucione el problema de una provincia a costa de otra. Lengupá ha sido muy generosa con él electoralmente y no merece este trato”, afirmó el cabildante en diálogo con Caracol Radio.

El concejal agregó que la vía de Lengupá presenta un grave deterioro en sectores como El Bijagua, Huracandita, Quebrada Honda y el puente La Rusa, lo que ha limitado históricamente el desarrollo de la región.

“Nuestra carretera siempre ha sido un desastre. Si se concreta ese recorte, se agrava la situación de una provincia que ya sufre enormes dificultades de conectividad”, puntualizó.

Frente a estas críticas, el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, aseguró que no habrá traslado de recursos y que, por el contrario, la inversión en Lengupá se mantiene intacta.

“Quiero ser claro: ni un solo peso de los 50.653 millones asignados para la Transversal en Lengupá será retirado. Al contrario, se invertirá exclusivamente en la provincia y además destinaremos recursos adicionales para otros corredores estratégicos. En mi primer gobierno ya ejecutamos más de 26.000 millones en este tramo, y ahora vamos a contratar obras por más de 75.000 millones”, señaló el mandatario.

El gobernador @CarlosAmayaR anunció que más de $ 80 mil millones se invertirán en la Transversal de Boyacá, con $ 53 mil millones destinados a la provincia de Lengupá. Dijo que los recursos no serán retirados y se harán gestiones adicionales con Invías para obras en el corredor https://t.co/I500wMP1eT — Caracol Radio Boyacá (@CaracolRadioTun) August 26, 2025

El gobernador añadió que ya se gestionó un camino jurídico para intervenir el puente La Rusa, que está en riesgo de colapso, y que Invías dispondrá nuevas partidas para mantenimiento de la vía.

“Mientras algunos se dedican a criticar y desinformar, nosotros mostramos con hechos que hemos gestionado y seguiremos gestionando recursos para esta carretera tan importante para Lengupá”, concluyó.