Pirata, perro que fue víctima de maltrato por fin fue adoptado en Armenia

Armenia

‘Pirata’ es un perro que se ha viralizado en redes sociales de la alcaldía de la ciudad porque fue maltratado hasta perder un ojo y estaba en el centro de Zoonosis donde llevaba año y medio esperando un hogar.

El fin de semana la administración municipal publicó un video donde el perro a través de una aplicación tecnológica relata la emoción de contar por fin con un hogar.

El animalito cuenta como se preparó para la materialización del proceso de adopción donde incluso recibió la atención veterinaria para garantizar todas las condiciones en su salud.

También realizó un llamado para que la comunidad adopte a los otros animalitos que quedaron en el centro y que también merecen un hogar donde les brinden mucho amor.

Mujer que adoptó el perro

En diálogo con Caracol Radio Melissa Salazar quien adoptó a ‘Pirata’ y es estudiante de enfermería, se mostró feliz por lograr brindarle su cuidado y atención.

Contó que el proceso para la adopción fue complejo porque casi no obtiene respuesta del correo que envío realizando la solicitud, pero una vez le respondieron todo se generó de manera muy ágil.

“Digamos que para la gente es mucho más fácil y pues prefieren adoptar perritos, cachorros o de raza. Realmente a mí como que ver su condición fue lo que me enamoró de él, porque ya me habían comentado que en las jornadas de adopción nunca preguntaban por él, no solamente por la condición física, sino porque ya es un perro muy adulto, pero realmente como que ver que es un perrito tan vulnerable y que aún así nadie le interesa la condición de él y saber que yo puedo tratar pues de mejorar la vida de él el resto de tiempo que le queda, fue lo que me impulsó a tomar la decisión de adoptarlo", afirmó.

Reconoció que no estaba muy dispuesta a tener una mascota puesto que en diciembre del año anterior perdió a su perro por lo que estaba en ese duelo, sin embargo, cuando conoció la historia de ‘Pirata’ a través de las redes sociales se enamoró y no dudo en adoptarlo.

Melissa con Pirata- cortesía Ampliar

Enfatizó que es un perro muy juicioso y noble, aunque un poco ansioso por las condiciones con las que ha tenido que lidiar.

“Él no no quería prestarle atención a nada, él solamente quería caminar, caminar, caminar, pero realmente es un perrito muy noble, a pesar de que es como muy ansioso en ese sentido, es muy noble, nos llevamos muy bien“, relató.

Además, envío un llamado a la comunidad en general para que adopte porque muchos prefieren otras condiciones y se olvidan de los animales con avanzada edad o que pasaron momentos difíciles.

Aún permanecen en el centro de Zoonosis 14 perros por eso quienes estén interesados pueden ampliar la información para la adopción en bienestaranimal@armenia.gov.co