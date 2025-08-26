“Él me hubiera dicho que siguiera adelante”: papá de Miguel Uribe lanza precandidatura presidencial

Colombia

En la Plaza Nuñez del Congreso, el exsenador Miguel Uribe Londoño, padre del asesinado parlamentario del Centro Democrático Miguel Uribe Turbay, confirmó que tomará las banderas de su hijo y será precandidato presidencial del uribismo.

“Me entrego por completo a esta causa. Hoy anuncio mi candidatura presidencial porque creo en un destino distinto. Un destino donde las madres vean a sus hijos crecer libres, donde los jóvenes no tengan que huir, donde los abuelos mueran en paz rodeados de amor y no de miedo. Y en especial como lo decía Miguel: un destino en el que los padres no tengamos que enterrar a nuestros hijos”, fueron sus primeras palabras.

Sobre el ‘detrás de escena’ de su decisión, contó Uribe Londoño que “el mismo día que enterré a Miguel le ofrecí al presidente Álvaro Uribe y a nuestro partido que juntos decidiéramos los destinos de esta causa, sin saber que unos días después el mismo presidente Uribe nos invitaría a asumir en primera persona las banderas de este proceso (…) todo el apoyo recibido me ha ayudado a tomar una decisión que estoy seguro está del lado correcto de la historia”.

Sin embargo, el ahora precandidato reconoció que “estos días han sido los más difíciles de mi vida”. Sostiene que no fue una decisión fácil, pero que que terminó inclinando la balanza: “Medité profundamente esta decisión, durante varios días y varias noches y concluí con una revelación: Me hice la pregunta ‘¿qué me hubiera recomendado mi hijo Miguel Uribe Turbay en este momento?’: Él me hubiera dicho -sin dudar- que siguiera adelante, que no me detuviera y que enarbolara sus banderas”.

El exsenador asegura que buscará impulsar “un movimiento que no nace de la ambición, sino del sacrificio; que no se inspira en la rabia, sino en la dignidad. Creo que puedo ser un factor que ayude a consolidar la Unidad Nacional para salvar a Colombia del precipicio al que nos quieren conducir”.