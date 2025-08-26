Madre denuncia demora en remisión de su bebé con grave infección en Tunja

La pequeña Sara Antonella, de un año de edad, lleva más de 15 días esperando ser remitida a un hospital de mayor complejidad

Tunja

Una angustiosa situación vive la señora Carolina Castro, madre de la pequeñaSara Antonella Mesa Castro, de apenas un año de edad, quien desde el pasado 9 de agosto permanece hospitalizada en el San Rafael de Tunjacon un diagnóstico de mastoiditis, infección que podría ocasionarle la pérdida de la audición o complicaciones en su cerebro.

La madre denuncia que, pese a la gravedad del caso, su EPS Cajacopi no ha gestionado la remisión a un hospital de mayor complejidad, necesaria para que la niña reciba el tratamiento quirúrgico que requiere.

“Mi hija lleva más de 15 días esperando la remisión. Todos los días me preguntan si ya la autorizaron, pero no pasa nada. Me dicen que no hay especialistas, pero la salud de mi niña está en riesgo”, relató Carolina Castro en diálogo con este medio.

La mujer asegura que ya ha acudido a la Procuraduría y a la Defensoría del Pueblo, sin que hasta ahora se haya logrado una solución.

“Solo pido que mi hija sea remitida cuanto antes a un hospital de mayor complejidad. Su vida está en riesgo. Ella necesita una cirugía urgente para eliminar la infección”, expresó.

Por ahora, en el Hospital San Rafael la menor recibe únicamente medicamentos para controlar la infección, pero los especialistas advierten que el tratamiento definitivo solo puede realizarse en una institución de cuarto nivel, como el Hospital La Misericordia en Bogotá.