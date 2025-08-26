Lyon Manizales ganó 3-2 al AC Sikuani por los cuartos de final de la Superliga de fútbol de salón

Manizales

Actualmente, se disputan los cuartos de final de la Superliga de fútbol de salón y el conjunto Lyon Manizales inició ganando por la mínima diferencia frente a AC Sikuani. Pese a que arrancaron perdiendo, la experiencia y la tranquilidad de los jugadores del quinteto manizaleño, fue clave para empatar y remontar el marcador.

Jaime Alberto Castellanos, entrenador del conjunto caldense, explica que el cansancio de los jugadores fue evidente, pero lograron reponerse frente al equipo metense. “El portero también fue vital porque el equipo contrario se nos vino encima y con tranquilidad conseguimos los espacios que necesitábamos y en un tiro libre conseguimos la diferencia faltando cinco minutos para acabar el compromiso”.

El entrenador Castellanos lamenta que los jugadores no tienen aporte económico, por lo que deben cumplir otros compromisos, debido a ello disputaron el juego cansados, pero confían en que el sábado obtendrán otra victoria en el segundo partido en el municipio de Acacias, Meta.

Lyon, espera clasificar a las semifinales y enfrentarse al ganador de la llave Versalles del Valle del Cauca o contra Llaneros de Saravena, Arauca. Cabe recordar que Lyon ya jugó contra Versalles ganando el partido 6 a 3 en la ciudad de Manizales, mientras que en condición de visitante perdieron 9 x 3.