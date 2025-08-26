La Cámara de Comercio de Cartagena se une a la celebración del Festival del Amor Consciente 2025

Durante el 26 y 27 de agosto, en el Sofitel Legend Santa Clara, Cartagena vivirá una experiencia transformadora donde el arte, la música, la tradición y los emprendimientos conscientes se integran para recordar que la gratitud y el amor también se expresan a través de prácticas de consumo responsable y apoyo a lo local.

La presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Cartagena, Andrea Piña Gómez, destacó que “el Festival del Amor Consciente representa lo que desde la Cámara de Comercio defendemos y promovemos: un territorio que impulsa a sus emprendedores, que cuida la cultura, que apuesta por la sostenibilidad y que entiende que la competitividad también se construye con amor y gratitud. Estos espacios fortalecen nuestra identidad y muestran a Cartagena como un destino creativo y sostenible”.

Con esta alianza, la Cámara reafirma su compromiso con los emprendedores conscientes, la economía circular y el posicionamiento de Cartagena como un territorio que integra tradición cultural e innovación como motores de desarrollo.