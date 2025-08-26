Hernán Torres debuta con Millonarios: Esta es su primera convocatoria

El técnico tolimense Hernán Torres arranca su nuevo ciclo con Millonarios con el partido de vuelta por la fase 2B de la Copa Colombia, este será el primer reto del nuevo entrenador con el equipo azul buscará sellar la clasificación a octavos de final, ante Real Cartagena.

Curiosamente, el estreno del técnico de 64 años será con el equipo al que estuvo muy cerca de llegar. Torres le dio el sí al alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, pero ante la situación que se presentó en el cuadro bogotano, con la salida de David González y la llamada de las directivas para que se encargara del plantel, hubo un giro en su decisión con el equipo Heroico.

A través de las sus redes sociales, el equipo azul anunció la primera convocatoria de Millonarios en la que Torres dirigirá, quien vio el triunfo del equipo azul 3-0 contra Junior desde uno de los palcos en El Campín el sábado anterior.

La serie en la Copa va a favor del equipo embajador. El único triunfo que consiguió David González este semestre fue el 3-1 ante Real Cartagena, en el partido de ida el 31 de julio en el estadio El Campín de Bogotá, con anotaciones de Luis Marimón y doblete de Beckham Castro.

Este lunes 25 de agosto, Torres dirigió el primer entrenamiento con el equipo azul en la Sede Deportiva Xcoli, en el norte de Bogotá, tras 12 años sin ser parte de la institución bogotana.

Para este reto, el estratega embajador convocó 19 jugadores que estarán disponibles para disputar este partido en estadio Jaime Morón de la ciudad amurallada, en la cual presentó varias novedades respecto a los jugadores que habitualmente son tenidos en cuenta.

La principal novedad, por decisión técnica, es el delantero Jorge Cabezas Hurtado, que no está en la lista de los jugadores que viajarán a Cartagena.

Los nombres de Guillermo De Amores, Juan Pablo Vargas o Bekcham Castro indican que el once inicialistas no será una nómina alternativa, para definir el paso a los octavos de final de la Copa Colombia, como generalmente se hace para enfrentar a los equipos de la B.

Por Liga Colombiana, el debut del timonel azul será el viernes 29 de agosto, cuando juegue como visitante la fecha 9 del torneo ante Águilas Doradas en el Polideportivo Sur de Envigado y necesita seguir sumando de a tres, puesto que está en la decimonovena casilla con solo cuatro unidades.