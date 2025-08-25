Distrito aprobó $39 mil millones para reconstrucción total del INEM

Tras cinco décadas de abandono, la transformación del colegio José Manuel Rodríguez Torices INEM, el colegio más grande de Cartagena, ya es un hecho.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El alcalde Mayor, Dumek Turbay Paz, anunció que la inversión inicial de $20.000 millones creció a más de $39.000 millones, recursos que permitirán no solo la reconstrucción total de la institución, sino también la construcción de un moderno complejo deportivo colindante con el barrio El Campestre y un muro de contención.

Además, estos recursos servirán para que se rehabiliten de forma integral las otras sedes del Inem: Isabel la Católica y el Jardín Infantil en Los Caracoles.

En un acto cargado de simbolismo en el Palacio de La Aduana, el alcalde Dumek Turbay entregó al rector Arides Sandoval Peñate y a representantes estudiantiles y de la comunidad educativa el cheque por más de $39.000 millones, reafirmando que llegó el momento de poner fin al abandono histórico de la institución, donde estudian más de 5.000 niños y jóvenes.

Según el alcalde Dumek Turbay, hoy mismo se inicia el proceso contractual para salir a licitar y se estima que, a inicios de octubre, ya esté un contratista adjudicado para arrancar con las obras.

“Esta misma tarde iniciamos el proceso de contratación, el cual tomará alrededor de 40 días. Al terminar el mes de octubre habría un contratista e interventoria para iniciar la reconstrucción total del colegio”, indicó el alcalde.

Y agregó: “Le dedicamos tiempo, trabajando sobre un plan integral y al final ya tenemos los recursos. Ahora lo que se viene es hacer todo el esfuerzo necesario para que en el menor tiempo posible, bloque a bloque, tenga una nueva realidad. Yo estoy complacido de servir y que la familia del INEM tenga esta nueva noticia”.

Por su parte, el rector Arides Sandoval expresó:

“Luego de tantos años de sentirnos no escuchados, de días difíciles y de abandono, es grato ver la luz al final del túnel. Por eso les damos las gracias al arquitecto del universo, al alcalde Dumek Turbay y toda su administración por honrar su palabra y darnos la tranquilidad de sentirnos escuchados, de que no estamos solos”, manifestó.

Turbay Paz ratificó que el INEM estará totalmente rehabilitado antes de que acabe el 2026; para que así los más de 5 mil estudiantes inicien su año académico en sus sedes transformadas a inicio del 2027; así como lo harán los niños y jóvenes de los cinco nuevos megacolegios: Parque Heredia, Ciudadela de La Paz, Bayunca, Pasacaballos y el de San Antonio de Sucre y Cerros de Albornoz”, explicó Turbay.

Con esta inversión se desarrollarán obras clave como:

• Reconstrucción integral del colegio

Rehabilitación de cubiertas*

• Construcción de canal y manejo de aguas lluvias

• Adecuación de los bloques 1 y 2

• Mejoramiento y construcción de canchas

• Adecuación de instalaciones eléctricas

“Este es un paso firme hacia la dignificación de los entornos escolares. El INEM es un ícono educativo, es el colegio de los cartageneros, el que está en su corazón, pues mucha gente ha estudiado allí. Es un plantel que ha hecho el llamado a la administración y nosotros los hemos escuchado y estamos dando respuesta a las peticiones. Hoy estamos garantizando que sus estudiantes tengan espacios modernos, seguros y de calidad para aprender y crecer”, expresó el alcalde Dumek Turbay.